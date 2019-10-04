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6 جنيهات ارتفاع فى اسعار الذهب المحلي اليوم الجمعة 4-10-2019

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:25 م
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6 جنيهات ارتفاع فى اسعار الذهب المحلي اليوم الجمعة 4-10-2019
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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صعدت اسعار الذهب المحلي بنحو 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من ارتفاع سعر الذهب فى البورصة الدولية لليوم الرابع على التوالي لتصبح اسعار الذهب في مصر كالتالي:
 
أسعار الذهب اليوم:
 عيار 18 سجل 589 جنيها 

سعر عيار 21 ما قيمته 687 جنيها 
 
سجل عيار 24 ما قيمته 785 جنيها
 
الجنيه الذهب 5499 جنيها
 

اسعار الذهب عالميًا:
صعدت اسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي فى البورصة الدولية، مع تزايد المخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا.

وارتفع سعر الذهب بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش،  في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر أيلول في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد" إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: "إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي".

وكشف مسح أمس الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتتجه الأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
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