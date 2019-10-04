هرب خوفًا من الحرب الاهلية .. فأصبح لاعبًا مشهورًا فى بايرن ميونخ

الفجر الرياضي

"مخيم للاجئين"





تعرف على تفاصيل لقاءة مع أرين روبن

قال ألفونسو لبي بي سي "في المرة الأولى التي أتيت فيها إلى بايرن ميونيخ، لم أصدق ذلك" و"عندما دخلت غرفة تغيير ملابس اللاعبين، كان أول شخص رأيته هو أرين روبن، وفي ذلك الوقت لم أستطع أن أصدق ما رأت عيناي"، وأضاف "جاء إليّ، وصافح يدي وقال "مرحبًا، أنا آرجن" قلت في رأسي "لا يجب عليك أن تقدم نفسك".



"ضربة رائعة"

استطاع ألفونسو أن يحجز مكانه في تشكيلة الفريق في كثير من الأحيان، لكن الأمر صعب في المباريات المهمة، فلعب 10 مباريات مع بايرن ميونيخ حتى الآن، منها أربع مرات في مقاعد الاحتياط، وسجل هدفين، كما سجل ضربة رائعة من مسافة 25 ياردة ضد توتنهام في مباريات ما قبل الموسم.



" لا أستطيع الانتظار حتى آتي إليكم"

وقال ألفونسو "بعد أن وقعت العقد مع النادي، نشرت صورة لي على انستغرام وأنا أحمل قميص النادي، ولاحظت وجود تعليق يقول "ماتس هاملز يتابعك، لكن، أنت لا تتابعه"، وأضاف "بحثت عن اسمه على موقع انستغرام وتابعته، فوجدته قد أرسل لي رسالة تقول "مرحبًا بك في الفريق، ونتطلع لرؤيتك قريبًا"، فأجبته قائلا "شكرا، لا أستطيع الانتظار حتى آتي إليكم"، وأردف "ثم بدأ المزيد والمزيد من اللاعبين في التواصل معي عبر موقع انستغرام. في البداية، لم أكن أصدق أن كل هذه الرسائل تأتي منهم، ولكن كان لديهم العلامة الزرقاء (علامة تأكيد صحة الحساب)في حساباتهم على الموقع لذلك كان الأمر يعني لي الكثير". قال ألفونسو لبي بي سي "في المرة الأولى التي أتيت فيها إلى بايرن ميونيخ، لم أصدق ذلك" و"عندما دخلت غرفة تغيير ملابس اللاعبين، كان أول شخص رأيته هو أرين روبن، وفي ذلك الوقت لم أستطع أن أصدق ما رأت عيناي"، وأضاف "جاء إليّ، وصافح يدي وقال "مرحبًا، أنا آرجن" قلت في رأسي "لا يجب عليك أن تقدم نفسك".استطاع ألفونسو أن يحجز مكانه في تشكيلة الفريق في كثير من الأحيان، لكن الأمر صعب في المباريات المهمة، فلعب 10 مباريات مع بايرن ميونيخ حتى الآن، منها أربع مرات في مقاعد الاحتياط، وسجل هدفين، كما سجل ضربة رائعة من مسافة 25 ياردة ضد توتنهام في مباريات ما قبل الموسم.وقال ألفونسو "بعد أن وقعت العقد مع النادي، نشرت صورة لي على انستغرام وأنا أحمل قميص النادي، ولاحظت وجود تعليق يقول "ماتس هاملز يتابعك، لكن، أنت لا تتابعه"، وأضاف "بحثت عن اسمه على موقع انستغرام وتابعته، فوجدته قد أرسل لي رسالة تقول "مرحبًا بك في الفريق، ونتطلع لرؤيتك قريبًا"، فأجبته قائلا "شكرا، لا أستطيع الانتظار حتى آتي إليكم"، وأردف "ثم بدأ المزيد والمزيد من اللاعبين في التواصل معي عبر موقع انستغرام. في البداية، لم أكن أصدق أن كل هذه الرسائل تأتي منهم، ولكن كان لديهم العلامة الزرقاء (علامة تأكيد صحة الحساب)في حساباتهم على الموقع لذلك كان الأمر يعني لي الكثير".





"سيستفيد من خوض المباريات"

"ديفيس مثير للإعجاب لكنه لا يزال غير ناضج في صنع القرار... سيستفيد من خوض المباريات... المشكلة تكمن في أن نيكو كوفاتش يثق بشكل غريزي باللاعبين ذوي الخبرة".. إنه يدخل في تشكيلة فريق اللعبة في كثير من الأحيان، لكن فيما يتعلق باللقاءات والمباريات المهمة، فإن الأمر صعب بالنسبة له"... هذا ما قالة خبير كرة القدم الألماني رافائيل هونيغشتاين حين سألوة عن "ديفيس"

مؤكدًا أن هناك فرصة جيدة أن يفعل بايرن ميونيخ معه ما فعله مع ماركوس بابل وفيليب لام وديفيد ألابا، وهو إعارته لنادٍ قريب للتأكد من حصوله على وقت اللعب الذي يحتاجه ليصل إلى مستو أفضل".



ولفت خبير كرة القدم الألماني رافائيل هونيغشتاين، قائلا: "يقول الناس إنك تتعلم من التدريب ولكن هذا ليس في كرة القدم. لتتخذ قرارات أفضل، وتقرر متى تبقى، ومتى تذهب، فإن ذلك يأتي فقط بممارسة لعبة كرة القدم العادية. سيكون من الجيد اللعب لمدة ستة أشهر في مكان ما، يمكنه أن يضمن فيه بداية جيدة له". "ديفيس مثير للإعجاب لكنه لا يزال غير ناضج في صنع القرار... سيستفيد من خوض المباريات... المشكلة تكمن في أن نيكو كوفاتش يثق بشكل غريزي باللاعبين ذوي الخبرة".. إنه يدخل في تشكيلة فريق اللعبة في كثير من الأحيان، لكن فيما يتعلق باللقاءات والمباريات المهمة، فإن الأمر صعب بالنسبة له"... هذا ما قالة خبير كرة القدم الألماني رافائيل هونيغشتاين حين سألوة عن "ديفيس"مؤكدًا أن هناك فرصة جيدة أن يفعل بايرن ميونيخ معه ما فعله مع ماركوس بابل وفيليب لام وديفيد ألابا، وهو إعارته لنادٍ قريب للتأكد من حصوله على وقت اللعب الذي يحتاجه ليصل إلى مستو أفضل".ولفت خبير كرة القدم الألماني رافائيل هونيغشتاين، قائلا: "يقول الناس إنك تتعلم من التدريب ولكن هذا ليس في كرة القدم. لتتخذ قرارات أفضل، وتقرر متى تبقى، ومتى تذهب، فإن ذلك يأتي فقط بممارسة لعبة كرة القدم العادية. سيكون من الجيد اللعب لمدة ستة أشهر في مكان ما، يمكنه أن يضمن فيه بداية جيدة له".

تسطر "" فى السطور القادمة قصة كفاح اللاعب الشهير الشاب ألفونسو ديفيز، جناح نادى بايرن ميونخ الألماني، وكيف هرب من الحرب الاهلية فى غانا حتى وصح للعالمية.ولد اللاعب الشهير الشاب ألفونسو ديفيز، جناح نادى بايرن ميونخ الألماني في مخيم للاجئين في غانا عام 2000، وهرب والداه من القتال في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية ثم انتقلوا إلى كندا كلاجئين عندما كان اللاعب عمره خمس سنوات، انضم ألفونسو إلى فريق فانكوفر وايتكابس للشباب في عام 2015 وهو في الرابعة عشرة من العمر، وبعد عام واحد فقط ظهر في الدوري الأمريكي، برز نجمه في صيف عام 2018، عندما وافق النادي الأوروبي العملاق بايرن ميونيخ على توقيع عقد معه بقيمة 9.84 مليون جنيه إسترليني، ليجد نفسه جنبا إلى جنب مع كبار النجوم.