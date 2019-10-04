هكذا استقبل الفنان جمال سليمان ابنه بعد غياب شهور

نشر الفنان السوري جمال سليمان صورة تجمعه بأبنه الذي لم يلتقي بيه منذ شهور مضت، وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وحصت الصورة تفاعل كبير من متابعيه وجمهوره.





وعلق النجم السوري على الصورة كاتبًا: "ماشفنا بعض من شهر كان.. الشوق الكبير واللقاء السعيد".





وكان جمال سليمان قد تحدث عن السبب الرئيسي لموافقته على المشاركة في مسلسل "زي الشمس"، وهو أعجابه بالدور، لذلك لم يفكر في حجمه وكان من البداية يعرف أنه يظهر في المسلسل كضيف شرف.









وفي سياق متصل اشار النجم السوري جمال سليمان، على أن النجومية تتحقق في وجود الفنان ومشاركته في الأعمال الكبرى وهذا هو الرصيد الحقيقي له، مركدًا على أن قيمته كفنان جاءت بسبب كل الأعمال التي شارك بها مهما كان حجم الدور.





نبذة عن الفنان





ولد في حي باب سريجة بالعاصمة دمشق لعائلة مكونة من تسعة أشقاء عمل في طفولته بأكثر من مهنة من بينها الحدادة والنجارة والديكور وفي مغسلة سيارات وفي الطباعة وهو في سن السابعة حتى في أيام العيد، بناء على طلب والده، اعتقادا منه بأن العمل سيجعله رجلا في سن الرابعة عشرة اتجهت ميوله نحو المسرح، ومارس العمل فيه كممثل هاوٍ، انتسب إلى نقابة الفنانيين السوريين عام 1981 وتم فصله عام 2015 بقرار نقيب الفنانين زهير رمضان وإحالته لمجلس تأديب . في يونيو 2017 تعرض لآلام حادة دخل على إثرها إلى مستشفى شتورا وبعد الفحوصات تبين أن بحصة في الكلية هي السبب. بقي ليلتها في المشفى لإجراء عمل جراحي بسيط وخرج في اليوم التالي.





بداية مشواره الفني





بدأ مشواره عام 1974 واشترك مع فرقة من الممثلين الهواة تدعى (فرقة شباب القنيطرة)وعمل بها وشارك في مهرجان مسرح الهواة المسرحية ثلاث دورات في مهرجان مسرح الهواة الذي كانت تقيمه وزارة الثقافة السورية في السبعينات، دخل المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرج من المعهد بدرجة جيد جدا عام 1981 وعام 1985 بدأ اولى تجاربة على خشبة المسرح في مسرحية (عزيزى مارات المسكين )وقدم في هذة المسرحية شخصية (مارات) بعد حصوله على دبلوم في مناهج إعداد التمثيل وبسبب تفوقه الدراسي أرسل في منحة دراسية إلى بريطانيا لمتابعة دراسة هناك نال على الماجستير في الدراسات المسرحية قسم الإخراج المسرحي من جامعة ليدز عام 1988، ثم عاد للعمل كأستاذ لمادة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية وكممثل محترف في السينما والتلفزيون ولعب الشخصية الرئيسية في عدد وفير من الأعمال التلفزيونية، التي شكل بعض منها علامات فارقة في رحلة الدراما السورية.











