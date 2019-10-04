علامات تقدم بالسن أم لا مبالاة؟.. جوينيث بالترو لم تشاهد "Spide-Man" ولا تتذكر دورها في "Avengers"

جوينيث بالترو الشهيرة لا تعرف الأشياء التي ربما يجب أن تعرفها، لا يبدو أنها تعرف من هم نجومها المشاركين في أيقونة "مارفل"الأخيرة"أفنجرز" مارفل، على الرغم من أنها عملت معهم لأكثر من عقد من الزمان؛ ولم تكن تعلم أنها كانت في فيلم Spider-Man: Homecoming (لم تشاهد الفيلم بعد)!.





وفي مقابلة عبر برنامج "جيمي كيميل لايف" الأربعاء، اعترفت النجمة الأميركية البالغة من العمر 47 عامًا بأنها لم تشاهد فيلم Spider-Man: Homecoming، كما كشفت أنها لم تكن تعلم أنها قدمت دورًا رائعًا في شخصيتها الخيالية باسم بيبر بوتس Pepper Potts في فيلم "Avengers".



