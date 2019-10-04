علامات تقدم بالسن أم لا مبالاة؟.. جوينيث بالترو لم تشاهد "Spide-Man" ولا تتذكر دورها في "Avengers"
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:01 م
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فتحي خلاف
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جوينيث بالترو الشهيرة لا تعرف الأشياء التي ربما يجب أن تعرفها، لا يبدو أنها تعرف من هم نجومها المشاركين في أيقونة "مارفل"الأخيرة"أفنجرز" مارفل، على الرغم من أنها عملت معهم لأكثر من عقد من الزمان؛ ولم تكن تعلم أنها كانت في فيلم Spider-Man: Homecoming (لم تشاهد الفيلم بعد)!.
وفي مقابلة عبر برنامج "جيمي كيميل لايف" الأربعاء، اعترفت النجمة الأميركية البالغة من العمر 47 عامًا بأنها لم تشاهد فيلم Spider-Man: Homecoming، كما كشفت أنها لم تكن تعلم أنها قدمت دورًا رائعًا في شخصيتها الخيالية باسم بيبر بوتس Pepper Potts في فيلم "Avengers".
أوضحت بالترو الوضع قائلًة: "لقد أصبت بالارتباك، هناك الكثير من الأحداث الأعجوبة والرائعة في فيلم Avengers، لكنني لم أكن على نفس المستوى".
وعندما سألها مضيف البرنامج الأمريكي الشهير كيميل عن غضب الممثل توم هولاند (نجم سبايدرمان) من تصريح سابق لها قالت فيه إنها لا تتذكر مشاركته في الفيلم من الأساس، ردت أنها بالفعل هذا حدث فعلاً!.
كان توم هولاند، نجم أفلام سبايدر مان، في لقاء له قد كشف عن غضبه وحزنه من جوينيث بالترو، بعدما تجاهلته تماما، رغم عملهما معاً في فيلم "Spider-Man: Homecoming"، وأكد أن عدم تذكر بالترو له، قد "فَطَرَ قلبه".
وأضاف توم هولاند أن جوينيث بالترو في أثناء تصوير فيلم"Avengers: Endgame" الأخير طلبت التقاط صورة معه ومع النجم الشهير روبرت داوني جونيور، وبعدها نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة إنها سعيدة بالصورة مع روبرت داوني جونيور والشخص الآخر وكانت تعني بهذا توم هولاند.
في السياق ذاته، كانت النجمة الحاصلة على الأوسكار جوينيث بالترو قد أعلنت خروجها النهائي من عالم الأبطال الخارقين، بعد عرض فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" الذي كسر حاجز الإيرادات القياسية في شباك التذاكر.
جسدت جوينيث دور مساعدة وسكرتيرة الرجل الحديدي مع الممثل روبرت داوني بدءا من العام 2008، في ثلاثة أجزاء من فيلم منفصل للشخصية الخارقة، إضافة إلى أجزاء من سلسلة "أفنجرز" التي طرحت آخر نسخة منها في أبريل الماضي.
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