مشتريات "العرب" بالبورصة تقاوم مبيعات الأجانب وتحقق 53.4 مليون جنيه في أسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الجاري نسبة 71.7% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي ، فيما إستحوذ الأجانب علي نسبة 18.2% والعرب علي 10.1%

وسجلت مبيعات الأجانب نحو 121.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بـ 53.4 مليون جنيه وذلك بعد أستبعاد الصفقات .











من جانبه أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي ارتفاع جماعي بكافة المؤشرات مدعومة ببعض الأحدث الإيجابية التي جعلت من البورصة هي الإتجاه الأرجح والأكثر جزباً للإستثمار ، وذلك بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، وبالأضافة أيضاً الي قرار الوزراء بالأمس بتخفيض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً علي اللتر ، مما أدي الي تماسك كبير بالمؤشر الرئيسي والذي هبط مع بداية تعاملات أمس ولكن سرعان ماقلص من تراجعاته ليستقر خلال تعاملات الأسبوع عند مستوي 14217.8 نقاط وبنسبة صعود بلغت 2.60% ، وفيما يلي تقرير بحركة مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات أول أسبوع من شهر أكتوبر كالتالي









مؤشرات البورصة المصرية





أرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أيجي إكس 30 بنسبة 2.60% مغلقاً عند مستوي 1421708 نقطة

وارتفع مؤشر إيجي أكس 70 بنسبة 4.50% مغلقاً عند مستوي 522.3 نقطة

وإرتفع مؤشر أيجي إكس 100 بنسبة قدرها 4.23% مغلقاً عند مستوي 1.396.1 نقطة.









رأس المال السوقي للبورصة المصرية





ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات أول أسبوع من أكتوبر نحو 18 مليار جنيه مغلقاً عند مستوي 713.8 مليار جنيه .













تداولات البورصة في إسبوع





وعن تداولات البورصة المصرية فقد إجمالى قيمة التداول في خلال الأسبوع الحالي نحو 8.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1594 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1415 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 53.44 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.56% خلال الأسبوع.













قرار تسعير الغاز سيكون له تأثير إيجابي علي البورصة خلال الفترات القادمة





قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبوصة المصرية قد إنخفض مع نهاية تداولات الاسبوع واغلق المؤشر الرئيسي عند 14217نقطة بعد ان قلص خسائرة خلال النصف الثاني من جلسة الخميس، نتيجة اعلان رئيس مجلس الوزاء اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز وذلك في اطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية .





وأوضح الفقي في تصريح خاص ل" فجر " أنه نتيجة لذلك ارتفعت غالبية الاسهم ووصلت لمستويات سعرية أعلي مما كانت علية بجلسة الاربعاء رغم انخفاض المؤشر الرئسي 163 نقطة ، حيث انخفضت الأسواق العالمية أمس بنسب كبيرة وبالطبع تأثرت الاسواق الناشئة بهذا الانخفاض وهذا ما حدث بجلسة نهاية الاسبوع حيث وصل انخفاض المؤشر الرئيسي قرب 300 نقطة قبل ان يقلص 50% من هذا الأنخفاض مع نهاية الجلسة.

وذكر أنه هذا القرار الخاص بتخفيض سعر الغاز بالطبع سوف يأثر بالإيجاب علي أداء الشركات المستفيدة من هذا القرار علي المدي المتوسط.

واغلق المؤشر الرئيسي أعلي مستوي الدعم العام عند 14200نقطة واللتي نتوقع تكوين مراكز شرئية في هذة المناطق استعداد لأخذ عزم اقوي واعادة التحربة علي مستوي المقاومة عند 14500 نقطة والتي نتوقع تجاوزة خلال الاسبوع القادم .



