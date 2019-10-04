مصر تفوز بمقعد دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

فازت مصر بمقعد مندوب دائم في المنظمة الدولية للعلامات التجارية لأول مرة منذ إنشائها لفترة (سنتين) وتجدد ضمن منافسة شديدة بين 102 دولة ، خلال الدورة 59 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو" التي عقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية ، وذلك بالتزامن مع ذكرى احتفالات انتصار حرب أكتوبر المجيدة .





المنظمة الدولية للعلامات التجارية ( الويبو ) وكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 192 دولة عضوا ، وهي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية والويبو ، ومهمتها الاضطلاعُ بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع ، وترد ولايتنا وهيئاتنا الرئاسية وإجراءاتنا التنظيمية في اتفاقية الويبو التي أنشئت بموجبها الويبو في عام 1967.





وأسفرت المجهودات لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يكون هناك مندوب للوزارة ضمن مجموعة تشكل من ١٨ دولة ويتسلم مهام منصبة في يناير ٢٠٢٠ والمنصب مدفوع بالكامل من المنظمة الدولية.





وقال الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، والذي يمثل حالياً الدولة المصرية في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية ان هذا الامر يعتبر إنجاز عظيم لمصر بالتزامن مع إحتفالاتنا بذكري إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة .





وأضاف عشماوي ، أن تمثيل مصر فى المنظمة يأتي بعد جهود كبير قام به جهاز تنمية التجارة الداخلية والوزارة في هذا الشأن من تحديث وتطوير منظومة العلامات التجارية وانظمة العمل للمنظومة وكذا بنيتها التحتية ودعوة الخبراء من المنظمة الدولية للمشاركة في هذا الامر





وتابع مساعد أول وزير التموين للإستثمار ، أن مركز العلامات التجارية فتح أبوابة للمستثمرين والوكلاء واصحاب العلامات في شهر اغسطس الماضى عقب إنهاء كافة اجراءات تحديثة وتطويرة ليضاهى ارقى المكاتب الدولية.





وأوضح عشماوي ، أن المنظمة الدولية تعقد في القاهرة في 15 أكتوبر من هذا العام مؤتمر للإعلان عن مؤشر Global Innovation Index (المؤشر العالمي للابتكار) لعام 2019 حيث قفز ترتيب مصر 5 مراكز ليسجل المرتبة 92 وبمخرجات تؤهلة في المرتبة 74 من اجمالي 118 دولة .





وقال عشماوى ان هذا التقدم المبدئي فى تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الابتكار ما هو الا بداية لسلسلة من النجاحات والمجهودات التي تبذلها اجهزة الدولة في مناحي التعليم والبحث العلمي وتسجيل البراءات ومكافحة التدليس والغش التجاري وتسجيل العلامات التجارية وحمايتها وكذلك النماذج الصناعية.





وتابع ، ان مصر من أوائل الدول علي مستوى العالم التي أسست مركز العلامات التجارية في عام 1939 وقد تم تسجيل ما يقرب من 500 الف علامة تجارية ونموذج صناعي منذ تأسيس هذا الكيان التابع لجهاز التجارة .





كما اتفق عشماوي مع المنظمة الدولية علي عقد اول منتدي إقليمي من نوعة فى القاهرة خلال الشهور الأولي من العام المقبل عن العلامات التجارية وأثرها في التنمية المستدامة وتطور الاعمال .



