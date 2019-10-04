النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تنعي الناقد والمترجم إبراهيم فتحي





ينعى الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إلى الوسط الثقافي العربي والمصري، ببالغ الحزن، وعميق الأسى رحيل الناقد والمترجم العلم إبراهيم فتحي، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.





وكما يعد إبراهيم فتحي واحدًا من أهم نقاد جيل الستينيات وأبرزها كتابة وقد أشاد الأديب الكبير نجيب محفوظ بكتابه في نقد أعماله، ويرى الكثير من الكتاب والنقاد المعاصرين أنه كتب مئات المقالات والأبحاث التي نشرت في العديد من الدوريات وأقرت كثيرا في مدرسة النقد العربي، وقد قام المجلس الأعلى للثقافة بتكريمه خلال تجربة مرضه الأخير.





ترجم المفكر والناقد الثقافي الكبير إبراهيم فتحي عشرات الأعمال الأدبية والفلسفية والسياسية, وكتب مئات المقالات والأبحاث التي نشرت في العديد من الدوريات العربية والأجنبية .





وللراحل الكبير العديد من الإصدارات في مختلف العلوم الإنسانية، وبرحيله فقد العالم العربي واحدا من أبرز مفكريه وكتابه.



