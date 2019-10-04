"خفض أسعار البنزين ووفاة الطفلة جنة".. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها ، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر، بالإضافة إلى وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها في محافظة الدقهلية، والواقعة التي تصدرت الترند العربي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قصة شاب يدعى مصطفى المُلقب بـ"أبو تورتة"، الذي ترك خطيبته على الكوشة أثناء خطبتهما.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر" ، أبرز الأحداث على مدار الاسبوع.





خفض أسعار البنزين

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.50 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.





ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.





هروب مصطفى "أبو تورتة" يوم خطوبته

والتفتت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الفائت، إلى قصة مثيرة للانتباه، والجدل، حيث هرب إحدى الشباب، من خطيبته أثناء حفل خطبتهما في إحدى قاعات الأفراح، سارقًا التورتة، غير مبالي أي شيء، لكنه استكمل فعله البشع، برسائل مستفزة للفتاة. ترجع كواليس القصة، حينما نشرت فتاة تدعي نهال، منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تروي انفصالها من خطيبها الذي تركها بإحدى قاعات الأفراح، بعد أن أخذ "التورتة".





وكتبت نهال: "أنا كان مقري فتحتي زي ما كله عارف على مصطفى وخطبتي كانت يوم السبت، اللي فات المفروض كان بينا مشاكل زي أي اتنين عاديين مع مامته بقى وخلافات بتحصل أول ما طلب حاجة وقولت دا عادي بيحصل بس اللي متخيلتش إنه يحصل إنه يسيبني في القاعة لوحدي، اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قرايبه كلهم وحسيت في حاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش واحدة فيهم جت بركتلي وقولت أمشي اليوم"، متابعة: "كل ما أقوله فين الشبكه اللي هنلبسها يقولي أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها.. طب خليها بعد البوفية وكلام كله غريب كدا لحد ما دخلنا بعد البوفية لقيت أهله كلهم مشيوا.. وقال أيه خالوا تعب! في يقوم أهله كلهم يمشوا وأنا في القاعة لوحدي بدور عليه الاقيه بيصرخ برا ويقول خالي عيان وبيطلم وحاجات غريبة كدا وأنا اقسم بالله ما مستوعبة اللي بيحصل هو في واحد خاله عيان عيلته كلها بتمشي الستات اختفوا بس كانو بيهزروا فوق نسوا العيان".





بينما جاء رد الشاب، في إحدى حوارته الصحفية "في الحقيقة لا أعلم ما يحدث في الوقت الحالي، وأشعر أنني في كابوس: "أنا نمت وصحيت لقيت نفسي حديث الناس، وجزء من الكلام المنتشر صحيح والباقي كذب، وليس له علاقة بالواقع، فكل ماحدث أن خالي مصاب بـ"كانسر في الحنجرة"، وفي أثناء حفل الخطبة اشتد عليه المرض، ولم يستطع التنفس، وانسحب من حفل الخطبة، حتى لا يلاحظ أحدا، واتبعته والدتي وبحوزتها الشبكة".





عودة المستحقين لصرف السلع التموينية

وفي إطار الحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، والحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حزمة من الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطمأنة المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه. وبدأت الوزارة، في بحث عاجل لملفات المُتظلمين من الحذف من القاعدة التموينية، وأعلنت استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين على محددات الاستبعاد بمراحلها الأربع، وإجراءات فورية لعودة المستحقين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه في حالة عدم الرد على التظلم خلال 15 يومًا، سيتم تفعيل البطاقة مرة أخرى لحين الفصل في التظلم، مشددة على سرعة البت في التظلمات خلال أسبوعين من تاريخ التظلم. كما أصدرت تكليفات عاجلة لمديريات ومكاتب التموين بتيسير إجراءات التظلمات، بأن تكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط، مشددة على استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن يحمل البطاقة التموينية، حتى إن لم يكن يصرف السلع التموينية المدعمة.





إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة زوجها

وأصدرت الوزارة أيضا تعليماتها إلى مكاتب التموين بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا فورًا على بطاقة زوجها، وطالبت مديريات ومكاتب التموين الالتزام بتنفيذ القرارات والتوجيهات الوزارية مع مراعاة التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات واختيار أفضل العناصر للتعامل مع الجمهور مع الإعلان عن الخدمات والمستندات المطلوبة من خلال لوحات استرشادية توضيحية يتم تعليقها في مكان واضح في المكاتب التموينية ومراكز الخدمات. وقالت وزارة التموين، إن المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات تموينية جديدة أو بدل تالف أو فاقد لبطاقتهم السارية، يتم تقديم هذه الخدمات لهم من خلال القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، وتشمل الفئات الأكثر احتياجا، كما تضمن القرار الخدمات المقدمة للمواطنين والمستندات المطلوبة لأداء هذه الخدمات.





وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

على صعيد آخر، رحلت الطفلة جنة محمد سمير حافظ، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها والتي تعرضت للكي بألة حادة "منجل" في أنحاء متفرقة من جسدها وفي أعضائها التناسلية، وذلك بعد توقف عضلة القلب متأثرة بإصاباتها وتم نقل جثتها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.





الطفلة كانت قد أجريت لها عملية بتر بقدمها اليسرى من أعلى الركبة، نتيجة إصابتها بغرغرينا وتورم في القدم إثر إصابتها بكسر في الساق نتيجة التعذيب الذي تعرضت له على يد جدتها وظلت دون علاج أو رعاية لفترة طويلة بالمنزل.



