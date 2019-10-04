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محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي تحضيرًا لمواجهة أسوان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:52 م
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محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي تحضيرًا لمواجهة أسوان
مران الاهلي
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علي نبوي
 
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يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة أسوان.

ويقوم فايلر بشرح بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة ، في إطار تجهيز اللاعبين؛ لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز والاستمرار في الانتصارات بعد تغلبه على سموحة والإنتاج الحربي خلال الجولتين الماضيتين من الدوري.

وكان فريق الأهلي قد وصل أسوان صباح اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أبناء الجنوب عصر غدٍ السبت على ستاد أسون في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير على ملعب أسوان، عصر اليوم الجمعة استعدادًأ للقاء الغد.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.

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