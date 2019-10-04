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ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:37 م
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ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5476) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1825) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(192) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
(9) دراجات نارية مخالفة.
(39) مخالفة شروط الترخيص.
(18) مخالفة "موقف عشوائي".
(47) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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