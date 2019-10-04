داخل "مطعم الموت" بالساحل.. ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام ( المدير المسئول عن أحد المطاعم - الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل) بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها والبعض الآخر مجهول المصدر، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر، محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم، وضبط كمية قدرها:



700 كيلو جرام مقطعات لحوم ومقطعات دواجن ومخللات معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر.



238 كيلو جرام مقطعات لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة من ضبط لحوم فاسدة ومجهولة المصدر داخل أحد المطاعم الشهيرة بدائرة قسم شرطة الساحل.