أسبوع رئاسي مكثف.. تكليفات عاجلة للحكومة وافتتاح معرض "تراثنا"

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة والتكليفات، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حقوق المواطنين البسطاء وتحقيق مصلحة المواطن والدولة، موجهًا بمراعاة محدودي الدخل، بالإضافة إلى تفقد الرئيس معرض تراثنا، ووضع الزهور على قبور الجندي المجهول والرئيس الراحل محمد أنورالسادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر.





استهل الرئيس نشاطه الأسبوعي، بعقد اجتماعا معرئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وذلك بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وتناول الاجتماع متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما في القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج، فضلًا عن جهود استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.





كما تطرق الاجتماع إلى عرض مبادرة "جسور"، والتي سيتم إطلاقها مرحلتها الأولى قريبًا، وتهدف إلى تنشيط التجارة الخارجية لمصر من عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق سلسلة من الخدمات للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط أفريقيا، ووصول المنتجات المصرية إلى العديد من الدول الأفريقية، وذلك من خلال الربط الملاحي بين مينائي العين السخنة ومومباسا بكينيا.





إنهاء العمل في مشروعات الإسكان

وكلف الرئيس، باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة تغيير لواقع المواطنين بالنواحي المعيشية وأسلوب الحياة، وكذلك لتوفير أحدث الخدمات لهم.





كما وجه الرئيس بأن تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في قطاع الطرق والمحاور كافة الخدمات الأساسية، مع التأكد من اكتمال مختلف الجوانب لضمان تقديم أفضل الخدمات لانتقال المركبات وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين.





تكليف الحكومة بمراجعة إجراءات تنقية بطاقات التموين

وللحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة، أكد الرئيس السيسي، أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ذلك. وكتب الرئيس على حسابه الرسمي بفيس بوك: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.





مواصلة إنجاز المشروعات القومية في التعليم العالي

وواصل الرئيس نشاطه، إذ عقد اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة، في مختلف أنحاء الجمهورية وبدء الدراسة في الجامعات التكنولوجية الجديدة في العام الدراسي الحالي، بالقاهرة الجديدة، وبقويسنا، وبني سويف. ووجه السيسي بمواصلة إنجاز المشروعات القومية في مجال التعليم العالي طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، تنفيذا لإستراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.





التصديق على تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب

وصدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 حول مزاولة مهنة الطب، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.





تكليف الحكومة بمراعاة محدودي الدخل

وخلال اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلف الرئيس ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار، مشددًا على أن مصر تواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، وأن الشعب المصري يعي تمامًا حجم التحديات التي يواجهها الوطن، ويقدّر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة فداءً لمصر وشعبها.





كما وجه الرئيس بمواصلة تكثيف الأجهزة المعنية الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.





توفير أحدث الخدمات للمواطنين

كما كلف الرئيس بتوفير أحدث الخدمات للمواطنين في إطار المنظومة الرقمية المزمع إنشاؤها بأسلوب بسيط وميسر، مع ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتعدد منافذ تقديم الخدمات الرقمية بما يلائم مختلف أطياف المواطنين ويتناسب مع التنوع الجغرافي في مصر، بالإضافة إلى تسخير التطبيقات الرقمية الحديثة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.





تفقد معرض تراثنا

وافتتح الرئيس السيسي، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. والتقى الرئيس أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، حيث شجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم ولتكون من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.





واستمع الرئيس من العارضين لمقتراحاتهم بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها. وكلف بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.





وضع الزهور على قبور الجندي المجهول والسادات وناصر

وبمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام الأسبوع، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول ، كما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحما على روحه.





كما ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وبحث الاجتماع عددا من الملفات، وجهود القوات المسلحة في حماية البلاد ومكافحة الإرهاب.



