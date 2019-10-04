زعيمة هونج كونج تحظر الأقنعة لقمع العنف المتصاعد

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التجئت زعيمة هونج كونج المحاصرة "كاري لام" اليوم الجمعة، إلي سلطات الطوارئ في الحقبة الاستعمارية لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما في خطوة مثيرة؛ تهدف إلى تهدئة العنف المتصاعد في المدينة، التي تحكمها الصين.



وقال "لام" متحدثةً في مؤتمر صحفي: إن فرض حظر على أقنعة الوجه سيبدأ نفاذه يوم السبت بموجب قوانين الطوارئ التي تسمح للسلطات "بوضع أي أنظمة على الإطلاق" في أي شيء يرونه في المصلحة العامة".



ويرتدي العديد من المتظاهرين أقنعة لإخفاء هويتهم بسبب مخاوف من أن أرباب العمل قد يواجهون ضغوطًا لاتخاذ إجراءات ضدهم.



وأضافت: "جميع المحتجين تقريبًا يرتدون أقنعة، بقصد إخفاء هويتهم. لهذا السبب أصبحوا أكثر تجاملًا.



وقالت أيضًا: "لا يمكننا أن نبقي اللوائح الحالية في وضع الخمول ونترك العنف يتصاعد ويستمر الوضع في التدهور."



ووصفت لام المنطقة بأنها في خطر شديد، لكن ليس في حالة الطوارئ.



ولم يكن من الواضح كيف ستطبق الحكومة حظر القناع في مدينة يرتديها الكثير من سكانها البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة يوميًا للحماية من العدوى في أعقاب تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في عام 2003.



وتسببت أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إغراق المستعمرة البريطانية السابقة في أكبر أزمة سياسية منذ تسليمها إلى بكين في عام 1997 وخلق تحديًا خطيرا للزعيم الصيني "شي جين بينغ".



وليس هناك ما يضمن أن القانون سوف ينزع فتيل التوتر، وقد يؤدي فقط إلى تأجيج المتظاهرين.



وقال "مارتن لي" وهو ناشط مخضرم مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ وأحد أبرز المحامين في المدينة، قبل فترة وجيزة: "هذه مجموعة من القوانين القديمة الاستعمارية، ولا تستخدمها إلا إذا لم يعد بإمكانك التشريع".



وتصاعد العنف يوم الثلاثاء، والذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، عندما أطلقت الشرطة حوالي 1800 وابل من الغاز المسيل للدموع و900 رصاصة، وستة أعيرة نارية - إحداها أصابت طفل يبلغ من العمر 18 عامًا.



وتم إطلاق النار على الطالب "توني تسانج" من مسافة قريبة وهو يحارب ضابطًا يبدو أنه قطب أبيض.



وقد تم اتهامه بأعمال شغب، والتي تنطوي على عقوبة تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى، والاعتداء على ضابط.



وأثار إطلاق النار غضب المتظاهرين الذين انتشروا في أنحاء المدينة وألقوا قنابل حارقة وسدوا الطرق وأطلقوا النيران بينما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.



وحتى قبل تأكيد القواعد الجديدة، بدأت الاحتجاجات ضدهم في جميع أنحاء المركز المالي الآسيوي، حيث ارتدى مئات من موظفي المكاتب أقنعة تجمعوا في مسيرة.



ويشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل زاحف من جانب بكين في شؤون مدينتهم على الرغم من الوعد بالحكم الذاتي في صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي عادت بها هونج كونج إلى الصين في عام 1997.



وترفض الصين الاتهامات بأنها تتدخل وتتهم الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة المشاعر المعادية للصين.



وما بدأ معارضةً لقانون التسليم المقترح، والذي كان من الممكن أن يشهد أن الأشخاص الذين أُرسلوا للمحاكمة في محاكم البر الرئيسي، قد تحول إلى دعوة لخمسة مطالب، بما في ذلك الاقتراع العام والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة.



والسلطات خففت بالفعل المبادئ التوجيهية بشأن استخدام القوة من قبل الشرطة، وفقا لوثائق اطلعت عليها رويترز.

