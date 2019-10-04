مطالب بإيقاف مسلسل "العشق الممنوع" فما السبب؟

أحدث عرض مسلسل "العشق الممنوع" ضجّة كبيرة حين عرضه قبل سنوات، الأمر الذي ساهم في تحقيقه نسب مشاهدة عالية في تركيا والعالم العربي.

وبالرغم من مرور سنوات عدّة على عرض مسلسل "العشق الممنوع" إلا أن المفاجأة كانت في قيام بعض الحركات المتطرفة بالمطالبة يإيقافه حيث تعرضه حاليًا إحدى الشاشات التركية، معللين ذلك لاعتباره أنه لا يمثّل القيم في المجتمع التركي.