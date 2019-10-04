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مفاجأة.. برشلونة رفض ضم نجم إنتر ميلان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:30 ص
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مفاجأة.. برشلونة رفض ضم نجم إنتر ميلان
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الفجر الرياضي
 
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فجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، مفاجاة مدوية، بعدما كشفت عن حقيقة رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع الهولندي ستيفان دي فري، مدافع إنتر ميلان الإيطالي.

 

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن تقارير إيطالية أكدت أن برشلونة حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع دي فري، كي يحل محل صامويل أومتيتي.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن خيار ضم دي فري تم مناقشته بالفعل، لكن المبادرة لم تكن من قبل برشلونة، حيث كان الإيطاليون هم الذين عرضوا اللاعب على برشلونة، إلا أن البارسا رفض وقال لا.


وكان برشلونة قد تغلب على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في كامب نو الأربعاء الماضي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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