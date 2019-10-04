بين الطرد والتهديد بالقتل.. فنانون رفض أهاليهم دخولهم الوسط الفني فأصبحوا نجومًا

أرجع عدد كبير من نجوم الفن نجاحهم إلى دعم أسرهم ووقوفهم إلى جانبهم، بعد أن سطع نجمهم في سماء الوسط الفني، ولكن على الجانب الآخر يوجد الكثير من الفنانين لم تلقى فكرة عملهم في مهنة الفن قبولًا من ذويهم، حتى أن الأمر وصل لطردهم من المنزل أو مقاطعة الأهل، الأمر الذي خلق بداخلهم تحديًا أكبر لإثبات وجهة نظرهم فإما أن يظلوا أمام أهلهم المتمردين المغردين خارج السرب، أو أن ينجحوا في اختيارهم ويبرهنوا أنهم على حق.

وفي التقرير التالي يرصد "الفجر الفني" بعض هؤلاء الفنانين الذين رفض أهاليهم دخولهم الوسط الفني فأصبحوا نجومًا.