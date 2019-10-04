حوادث سوهاج: مصرع 3 أشخاص في حوادث متفرقة

ونفى الشبهة الجنائية.



وتم إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة من المستشفي المركزي بوصول شوقي ع ا ا 67 عامًا مزارع ويقيم بناحية الشيخ شبل دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو وبالإنتقال والفحص وسؤال نجله رجب ش ع ا 41 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام والده بتسلق نخله بذات الناحية " إنزلقت قدمه " وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.



وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.



كما ورد بلاغ لقسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بشقة بشارع الجمهورية وأنتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية 00 وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة بالطابق الأول ملحقه بالمقر الإداري التابع لشركة إيميك للأدوية تم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".



وبسؤال أحمد ر ا م 42 عامًا مدير فرع الشركة ويقيم دائرة القسم قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض محتويات الغرفة ونفي الشبهة الجنائية.



لقي 3 أشخاص مصرعهم في حوادث متفرقة بينهم مهندسة زراعية صدمتها سيارة فيما سقط شخصين من أعلي عقارين بمركزي طما والمراغة وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفيوتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بحادث تصادم ومتوفي بشارع " سوهاج أخميم بمدينة ناصر.وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "ولاء ع م م" 33 عامًا مهندسة زراعية وتقيم دائرة قسم أول سوهاج الطريق اصطدمت بها السيارة رقم محددة قيادة "فهد ا م ا" 35 عامًا سائق ويقيم مركز أخميم مما نتج عنه وفاتها.وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام بسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفاة "هشام ع م" 29 عامًا حاصل علي بكالوريوس تجاره ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية.وإخطارًا من مأمور مركز شرطة طما من المستشفي المركزي يفيد بوصول علي ص ع ع 69 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.وبالانتقال والفحص وسؤال نجله صديق "ع ص ع" 44 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام والده بتسلق نخله بذات الناحية "انزلقت قدمه" وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته.