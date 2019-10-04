حوادث سوهاج: مصرع 3 أشخاص في حوادث متفرقة
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:25 ص
Advertisements
أبورية حسين
Advertisements
Advertisements
لقي 3 أشخاص مصرعهم في حوادث متفرقة بينهم مهندسة زراعية صدمتها سيارة فيما سقط شخصين من أعلي عقارين بمركزي طما والمراغة وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفي
وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بحادث تصادم ومتوفي بشارع " سوهاج أخميم بمدينة ناصر.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "ولاء ع م م" 33 عامًا مهندسة زراعية وتقيم دائرة قسم أول سوهاج الطريق اصطدمت بها السيارة رقم محددة قيادة "فهد ا م ا" 35 عامًا سائق ويقيم مركز أخميم مما نتج عنه وفاتها.
وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام بسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفاة "هشام ع م" 29 عامًا حاصل علي بكالوريوس تجاره ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية.
وإخطارًا من مأمور مركز شرطة طما من المستشفي المركزي يفيد بوصول علي ص ع ع 69 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.
وبالانتقال والفحص وسؤال نجله صديق "ع ص ع" 44 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام والده بتسلق نخله بذات الناحية "انزلقت قدمه" وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته.
وتم إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة من المستشفي المركزي بوصول شوقي ع ا ا 67 عامًا مزارع ويقيم بناحية الشيخ شبل دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو وبالإنتقال والفحص وسؤال نجله رجب ش ع ا 41 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام والده بتسلق نخله بذات الناحية " إنزلقت قدمه " وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.
وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
كما ورد بلاغ لقسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بشقة بشارع الجمهورية وأنتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية 00 وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة بالطابق الأول ملحقه بالمقر الإداري التابع لشركة إيميك للأدوية تم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".
وبسؤال أحمد ر ا م 42 عامًا مدير فرع الشركة ويقيم دائرة القسم قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض محتويات الغرفة ونفي الشبهة الجنائية.
وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بحادث تصادم ومتوفي بشارع " سوهاج أخميم بمدينة ناصر.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "ولاء ع م م" 33 عامًا مهندسة زراعية وتقيم دائرة قسم أول سوهاج الطريق اصطدمت بها السيارة رقم محددة قيادة "فهد ا م ا" 35 عامًا سائق ويقيم مركز أخميم مما نتج عنه وفاتها.
وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام بسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفاة "هشام ع م" 29 عامًا حاصل علي بكالوريوس تجاره ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية.
وإخطارًا من مأمور مركز شرطة طما من المستشفي المركزي يفيد بوصول علي ص ع ع 69 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.
وبالانتقال والفحص وسؤال نجله صديق "ع ص ع" 44 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام والده بتسلق نخله بذات الناحية "انزلقت قدمه" وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته.
ونفى الشبهة الجنائية.
وتم إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة من المستشفي المركزي بوصول شوقي ع ا ا 67 عامًا مزارع ويقيم بناحية الشيخ شبل دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو وبالإنتقال والفحص وسؤال نجله رجب ش ع ا 41 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام والده بتسلق نخله بذات الناحية " إنزلقت قدمه " وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.
وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
كما ورد بلاغ لقسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بشقة بشارع الجمهورية وأنتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية 00 وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة بالطابق الأول ملحقه بالمقر الإداري التابع لشركة إيميك للأدوية تم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".
وبسؤال أحمد ر ا م 42 عامًا مدير فرع الشركة ويقيم دائرة القسم قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض محتويات الغرفة ونفي الشبهة الجنائية.
Advertisements
- وفاة عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج
- السيطرة على حريق بمحول كهرباء في سوهاج
- السيطرة على حريق شب في أحواش لتربية الماشية دون خسائر بسوهاج
- مصرع 3 أشخاص إثر حوادث سير متفرقة بسوهاج
- حوداث سوهاج.. تسمم فتاة ومصرع طفلة لدغها عقرب وضبط عامل بتمثالين مقلدين
- مصرع 3 أطفال في حوادث متفرقة بسوهاج
- حوادث سوهاج.. مصرع طالب وطفلة والسيطرة على حريقين أسفر أحدهم عن نفوق 10 رؤوس ماشية
- مصرع 3 أشخاص وإصابة اَخر بطلق ناري في حوادث متفرقة بسوهاج
- نفوق 12 رأس ماشية في حريقين بسوهاج
- غرق 3 أشقاء في ترعة بسوهاج
المزيد عن: مصرع مهندسة زراعية بسوهاج مدير أمن سوهاج محافظة سوهاج سوهاج سقوط شخين من أعلي عقار بسوهاج حوادث سوهاج أخبار سوهاج لحظة بلحظةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر