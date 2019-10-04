"الترساوي": هذه أسباب تخفيض أسعار المواد البترولية



وأضاف "الترساوي" في لقاء مع برنامج "من القاهرة"، المذاع على قناة النيل للأخبار، على التلفزيون المصري، أن هذه القرارات تعتبر باكورة الإصلاح الاقتصادي، وأسبابها منهجية وعلمية بحتة، ولا دخل لها بما يقال إن الشعب كان منتظرا للتخفيض.



ولفت نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إلى أن السبب الأول والرئيسي هو انخفاض أسعار البترول على المستوى العالمي، ومصر مرتبطة بتروليا بالعالم، أما السبب الثاني فهو ارتفاع الجنية أمام الدولار، حييث كان الجنية منذ 3 شهور بـ16.6 بينما الآن 16.3.



و أشار إلى أن السبب الآخر هو ثبات تكلفة الإنتاج، وبالتالي فقد كان هناك ضرورة لتخفيض سعر البترول، لافتا إلى أن اللجنة تنعقد كل ثلاثة أشهر، وسبق وانعقدت مرتين في وقت سابق، ولمن لم تكن هناك أسباب للتخفيض.



الجدير بالذكر لجنة تسعير المواد البترولية اتخذت قرارا، الخميس، بتخفيض بنزين 95 ليصبح 8.75 جنيه، وبنزين 92 لصبح 7.75 جنيه، وبنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، والمازوت ليصبح 4250 جنيه، بدلا من 4500 جنيه للطن.

قال الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن شهر أكتوبر حمل العديد من الأخبار الجيدة للمصريين، ومنها تخفيض لجنة تسعيير المواد النفطية لأسعار البنزين، وأيضا قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار الغاز للمصانع المتعلقة بصناعة الأسمنت والسيراميك، والحديد والصلب.