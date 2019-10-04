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الكشف عن حجم إصابة نجم مانشستر يونايتد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:40 ص
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الكشف عن حجم إصابة نجم مانشستر يونايتد
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الفجر الرياضي
 
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كشف النرويجي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها لينجارد نجم الفريق بعد التعادل مع فريق ألكمار الهولندي بدون أهداف بالدوري الأوروبي.

 

وقال سولشاير، أنه يتوقع غياب لينجارد عن مباراة نيوكاسل المقبلة، على أن يكون ضمن صفوف الفريق في مواجهة ليفربول على ملعب أولد ترافورد يوم 20 أكتوبر، بعد الاستراحة الدولية.

 

وقال سولشاير في تصريحات لصحيفة مانشستر إيفننج نيوز الإنجليزية: "لينجارد شعر بشدّ في أوتار الركبة، لا أعتقد أنه أمر سيء للغاية، ربما لن يكون جاهزًا للقاء نيوكاسل يوم الأحد ولكني أتوقع عودته بعد التوقف الدولي أمام ليفربول".

 

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل مع ألكمار الهولندي سلبيا بالأمس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

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