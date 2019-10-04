أهداف مباراة أرسنال ضد ستاندار لييج بالدوري الأوروبي (فيديو)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ضيفه ستاندار لييج البلجيكي، بأربعة اهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب "الإمارات"، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في ظل الشراسة الهجومية التي تمتعت بها تشكيلة الإسباني أوناي إيمري من اللاعبين البدلاء، حيث قاموا بهز شباك الضيوف ثلاثة مرات خلال 22 دقيقة فقط، لذلك نعرض لكم أهداف مباراة أرسنال ضد ستاندار لييج بالفيديو.

أهداف مباراة أرسنال ضد ستاندار لييج

افتتح المهاجم البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي أهداف مباراة أرسنال ضد ستاندار لييج مبكرًا في الدقيقة 13 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة من الظهير الأيسر تيرني، قابلها مارتينيلي برأسية قوية سكنت شباك الضيوف معلنًا عن تقدم الجانرز بالهدف الأول.

وعزز اللاعب ذاته من تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني له ولفريقه بد مرور ثلاثة دقائق فقط، بعد تمريرة رائعة من نيلسون إلى مارتينيلي داخل منطقة الجزاء، ليقوم البرازيلي باستلامها بطريقة رائعة ليسددها قوية بقدمه اليمنى لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس ستاندار لييج.

وأضاف جوزيف ويلوك الهدف الثالث لنادي أرسنال في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من سيبايوس أصطدمت بمدافع الفريق البلجيكي لتصل إلى ويلوك داخل منطقة الجزاء، الذي لم يتوانى بدوره في إيداعها شباك الضيوف بنجاح.

واختتم داني سيبايوس رباعية الجانرز في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بعد عرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء من مارتينيلي، ليقابلها سيبايوس بقدمه في ظل أشتراك لاعبين معه من دفاعات الفريق البلجيكي، مستفيدًا من خروج الحارس باتجاه المهاجم البرازيلي الشاب، ليضع سيبايوس هدف فريقه الرابع والاول له منذ إنضمامه للجانرز في الإنتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وبعد عرض أهداف مباراة أرسنال ضد ستاندار لييج.. نقدم لكم ترتيب المجموعة

يحتل الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين دون التعرض لأي خسارة أو تعادل حتى الآن ليحقق العلامة الكاملة في إنطلاقته الأوروبية الرائعة بالموسم الحالي، حيث يتفوق على صاحبي المركز الثاني والثالث ستاندار لييج البلجيكي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني بفارق 3 نقاط، بينما يتذيل فيتوريا جيماريش البرتغالي بدون رصيد من النقاط.