إطلاق رابع موسم لمسلسل الرسوم المتحركة "ماشا والدب"
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
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وكالات
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اشترت "Netflix" حقوق النشر لعرض الموسم الرابع لمسلسل "ماشا والدب" الروسي للرسوم المتحركة بعنوان "أغنيات ماشا".
قصة الموسم الرابع
وقال مدير عام شركة شركة Animaccord الروسية صاحبة حقوق المسلسل، فلاديمير غوربولا، إن الموسم الرابع لـ"ماشا والدب" يروي قصة سفر ماشا وأصدقائها إلى مختلف البلدان حيث يطلعون على مميزاتها وخصوصياتها الحضارية والثقافية.
"ماشا والدب"
وقال ناطق باسم شركة Netflix بدوره إن شركته بدأت عرض مسلسل "ماشا والدب" عام 2015 في أمريكا الشمالية، ثم وقعت اتفاقيات عرض المسلسل مع 100 بلد.
الموسم الرابع للمسلسل
ومضى قائلا:" إننا على ثقة بأن الموسم الرابع للمسلسل سيستمر في بث أطيب المشاعر لدى الأطفال وذويهم على حد سواء في العالم بأسره".
وأضاف أن ماشا تقدم في آخر كل حلقة للموسم الرابع أغنية ابتهاج مستوحاة من ألحان الأغاني الوطنية الروسية المعروفة.
يذكر أن حلقة "ماشا والعصيدة" لمسلسل "ماشا والدب" أصبحت رسميا أكثر مسلسل للرسوم المتحركة مشاهدة على "يوتيوب" حيث جنت ما يزيد عن 4 مليارات مشاهدة.
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