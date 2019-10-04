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رسالة مثيرة من مرتضى منصور لاتحاد الكرة بشأن الحكام

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
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رسالة مثيرة من مرتضى منصور لاتحاد الكرة بشأن الحكام
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الفجر الرياضي
 
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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على توجيه رسالة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بمنع عرض اللقطات التحليلة للتحكيم عبر القنوات الفضائية.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "لو عاوزين استمرار مسابقة الدوري بنجاح امنعوا تحليل التحكيم عبر القنوات".

 

وشن مرتضى منصور هجوما قويا على أحمد الشناوي الخبير التحكيمي بسبب عرضه للقطتين من مباراة المقاصة، مؤكدًا أنهما استحقا ضربتي جزاء للفريق الفيومي لم يحتسبهما الحكم محمد عادل.

 

وفاز الزمالك بهدف نظيف أمام مصر المقاصة، أحرزه أحمد سيد زيزو.

  

وفاز الزمالك في المباراة الأولى على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف، قبل الفوز في مباراة المقاصة اليوم، ليتساوى مع بيراميدز والأهلي، على الترتيب في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط.

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