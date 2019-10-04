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بعد سقوط كورتوا.. الكشف عن قيمة حارس ريال مدريد الجديد في الموسم المقبل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:05 ص
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بعد سقوط كورتوا.. الكشف عن قيمة حارس ريال مدريد الجديد في الموسم المقبل
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الفجر الرياضي
 
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واصل البلجيكي كورتوا حارس ريال مدريد، تقديم مستوى مذبذب وتسبب في هدفين بشباك فريقه، أمام كلوب بروج ليحرم فريقه من نقطتين في صراع دوري الأبطال.


وظهر الفرنسي أريولا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، المعار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رائع للغاية خلال الموسم الحالي، لتنتشر الكثير من التقارير الصحفية حول رغبة الفريق الملكي في التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية .

 

وكشف موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن أريولا قد يكلف خزائن ريال مدريد نحو 50 مليون يورو، إذا أرادوا الحصول على خدماته بصورة نهائية.

 

وتابع الموقع الفرنسي، أن ليوناردو أوراجو المدير الرياضي للفريق الفرنسي، يضع قيمة 50 مليون يورو كحد أدنى للتفاوض حول رحيل اللاعب نهائيًا .

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