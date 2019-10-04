ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا!

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:58 ص
Advertisements
فنانة شهيرة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا!
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أعلنت الفنانة السورية ​أمل عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"​اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا: وذلك بعد تعرضها للتنمر.

وكتبت عبر حسابها: "إلى الأصدقاء لم أحذف أحداً لكني سأودعكم بهذا الفيديو اللطيف لابنتي (روحي) وأتفرغ لحياتي ومهنتي …إلى لقاء آخر بوقتٍ أنسب..غدًا في الحادية عشرة ظهراً ستغلق الصفحة الى أن يشاء الله. تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة و(التنمير بحق بعضنا) سلامي وكونو بألف خير مع محبتي” وفق "نورت".

اعتزالها التمثيل

ومؤخرًا قررت الفنانة السورية الشاملة أمل عرفة العودة للتواصل مع جمهورها بطريقة جديدة بعد قرارها اعتزال التمثيل.

وأعلنت الممثلة والمغنية السورية أمل عرفة عن إطلاق قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وشاركت الفنانة السورية متابعيها في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مختصر عن قناتها الخاصة في "يوتيوب".

إطلاقها قناة يوتيوب

وقالت أمل عرفة: "لكل يلي عم يشوفوني هلأ هاي قناتي الرسمية والوحيدة على اليوتيوب بالتعاون مع شبكة وطن إذا حابين تتابعوني حطو لايك وفعلو زر الجرس ليوصلكن كل شي جديد من أعمالي وكل شي قديم من أعمالي ويلي مالو قديم مالو جديد.. بحبكم كتير.. كونوا بخير".

وحصد فيديو إعلان أمل عرفة عن قناتها في "يوتيوب"، ترحيبا واسعا من قبل رواد الإنترنت، الذين عبروا عن سعادتهم بإطلالتها الجديدة وافتتاح قناتها على "يوتيوب".

مسلسل “حارس القدس” 

يذكر أن عرفة تشارك في مسلسل “حارس القدس” الذي يجري تصويره مع المخرج السوري باسل الخطيب.




فنانة شهيرة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا!
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status