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مدرب أرسنال يكشف سر تجاهله المستمر لـ"أوزيل"

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
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مدرب أرسنال يكشف سر تجاهله المستمر لـأوزيل
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الفجر الرياضي
 
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واصل الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، الهجوم على الألماني مسعود أوزيل لاعب الجانرز.


وقال إيمري في تصريحات صحفية لصحيفة ميرور الإنجليزية:" أوزيل لا يستحق أن يكون ضمن تشكيلة الجانرز وذلك بعد الفوز برباعية نظيفة على ستاندر دو لياج البلجيكي في الدوري الأوروبي".

 

وتابع إيمري :"تاريخيًا هذا النادي يتحمل المسؤولية بمنح الفرص للاعبين الشباب، والآن هي مسؤوليتي لمنحهم الفرص، كما ان مطالبنا عالية جدًا لتحقيق أهدافنا".

   

وأكمل إيمري :" في كل مباراة، أفكر في إشراك أفضل اللاعبين، عندما أقرر أنه لن يكون في تشكيلة الفريق اليوم فهذا يعني أن هناك لاعبين أفضل".

 

واختتم مدرب آرسنال حديثه قائلًا: "يجب على أوزيل أن يستمر بالعمل، يوم الأحد هناك مباراة آخرى وسوف أقرر من جديد من سيلعب".

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