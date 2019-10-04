مدرب أرسنال يكشف سر تجاهله المستمر لـ"أوزيل"

واصل الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، الهجوم على الألماني مسعود أوزيل لاعب الجانرز.





وقال إيمري في تصريحات صحفية لصحيفة ميرور الإنجليزية:" أوزيل لا يستحق أن يكون ضمن تشكيلة الجانرز وذلك بعد الفوز برباعية نظيفة على ستاندر دو لياج البلجيكي في الدوري الأوروبي".

وتابع إيمري :"تاريخيًا هذا النادي يتحمل المسؤولية بمنح الفرص للاعبين الشباب، والآن هي مسؤوليتي لمنحهم الفرص، كما ان مطالبنا عالية جدًا لتحقيق أهدافنا".

وأكمل إيمري :" في كل مباراة، أفكر في إشراك أفضل اللاعبين، عندما أقرر أنه لن يكون في تشكيلة الفريق اليوم فهذا يعني أن هناك لاعبين أفضل".

واختتم مدرب آرسنال حديثه قائلًا: "يجب على أوزيل أن يستمر بالعمل، يوم الأحد هناك مباراة آخرى وسوف أقرر من جديد من سيلعب".