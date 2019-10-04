مدرب أرسنال يكشف سر تجاهله المستمر لـ"أوزيل"
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
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الفجر الرياضي
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واصل الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، الهجوم على الألماني مسعود أوزيل لاعب الجانرز.
وقال إيمري في تصريحات صحفية لصحيفة ميرور الإنجليزية:" أوزيل لا يستحق أن يكون ضمن تشكيلة الجانرز
وذلك بعد الفوز برباعية نظيفة على ستاندر دو لياج البلجيكي في الدوري الأوروبي".
وتابع إيمري :"تاريخيًا هذا النادي يتحمل المسؤولية
بمنح الفرص للاعبين الشباب، والآن هي مسؤوليتي لمنحهم الفرص، كما ان مطالبنا عالية
جدًا لتحقيق أهدافنا".
وأكمل إيمري :" في كل مباراة، أفكر في إشراك
أفضل اللاعبين، عندما أقرر أنه لن يكون في تشكيلة الفريق اليوم فهذا يعني أن هناك لاعبين
أفضل".
واختتم مدرب آرسنال حديثه قائلًا: "يجب على أوزيل أن يستمر بالعمل، يوم الأحد هناك مباراة آخرى وسوف أقرر من
جديد من سيلعب".
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