رسميًا.. جوهرة ريال مدريد يحصد لقب أفضل لاعب في الليجا 

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جاء إلى ريال مدريد في صفقة مدوية، البعض أطلق عليه عدة ألقاب وتم وصفه بأنه "جوهرة ريال مدريد" الجديدة، ولكنه لم ينجح بالشكل الكافي داخل النادي الملكي نظرًا لصغر سنه وقلة خبرته، وبعد سلسلة من الإعارات، أنتهى به المطاف معارًا من ريال مدريد إلى ريال سوسيداد، لتبدأ رحلة إنفجار اللاعب النرويجي "مايكل أوديجارد" في بطولة الليجا الإسبانية.



نجم ريال مدريد المعار إلى صفوف نادي ريال سوسيداد، قد نجح في أن يحصد اليوم لقب وجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني في شهر سبتمبر، متفوقًا على كل الأسماء اللامعة والنجوم العالمية في الليجا خلال الشهر الماضي.



وتشير الإحصائيات والأرقام إلى كون مايكل أوديجارد، قد سجل هدفين وصنع هدفين لزملائه في ريال سوسيداد خلال الشهر الماضي، وهو ما جعل اللاعب يخطف كل أنظار المتابعين في بطولة الليجا بعد مرور 7 جولات من البداية، وبدأت بعض الأندية في الحديث مع ريال مدريد حول إمكانية الحصول على توقيع اللاعب في الصيف المقبل.



الصحف الإسبانية تقول أن اللاعب يملك شرط جزائي في عقده مع ريال مدريد ينص على السماح له بالرحيل عن صفوف الملكي في حالة حصول ريال مدريد على نحو 350 مليون يورو، وهو ما يجعل مسألة إنتقال اللاعب لأي نادي آخر في يد ريال مدريد فقط.