كورتوا يكشف سبب مستواه المتراجع مع ريال مدريد

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تحدث الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، عن رأيه وموقفه من الإنتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، خاصة بعد مستواه المتراجع رفقة ناديه ريال مدريد بداية من هذا الموسم.



وقال حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، في حوار مع جريدة ماركا الإسبانية، أنه لا يتهم بمثل هذه الإنتقادات، ويعرف أنه حارس مرمى ريال مدريد، وعليه أن يتحمل هذا الضغط، ويعرف حجم المسؤولية الموضعة عليه، وكذلك حجم تسليط الضوء عليه من قبل وسائل الإعلام مع أي هدف يدخل مرماه.



وأشار كورتوا، أنه يحظى بدعم كامل من المدرب، زين الدين زيدان، والذي يثق فيه كثيرًا، وأصر على إشراكه في مباراة كلوب بروج الأخيرة في دوري الأبطال، على الرغم من كونه كان يعاني من بعض الألام بسبب المرض.



وأوضح حارس مرمى ريال مدريد في حديثه لصحيفة ماركا الإسبانية، أنه كان يعاني من الآم شديد في المعدة والأمعاء، وهو ما جعله يعاني بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وفقد نحو 3 كيلو جرام من وزنه.



الجدير بالذكر، أن الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، قد تعرض لموجة من الإنتقادات في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تذبذب مستواه ودخل مرمى الملكي العديد من الأهداف من أخطاء مباشرة من قبل حارس تشيلسي السابق.