"الإفتاء" توضح حكم شرب السجائر.. أبرز أخبار التوك شو ليوم الخميس 3-10-2019

رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





أعرب الكاتب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، عن شعوره بالصدمة لوقوع بعض وسائل الإعلام الألمانية في فخ ولا تقربوا الصلاة، بحيث يتم اجتزاء تصريح وأخذه من سياقه، وتحريف التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال.





وعقب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن شرب السجائر حرام شرعًا؛ لأنها تضر البدن وتهدر المال".





علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة "مصطفى أبو تورتة"، المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة موجهة حديثها لصاحب الواقعة: "محدش علمك إن في حاجة اسمها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، محدش علمك إن بيوت الناس ليها حرمة".





وقالت نيهال شعبان، صاحبة واقعة "التورتة"، إنها نشرت منشورًا يكشف تفاصيل الواقعة على الفيس بوك، حتى تقدم النصيحة لغيرها، معلقة: "ولكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني".





طالب الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب المصري بمشاهدة حلقاته التي تسعى لتوعيته بالمؤامرات التي تحاك ضده، قائلًا: "أبوس جزمكم يا شعب مصر اتفرجوا عليا، عشان تعرفوا حقيقة المؤامرة التي تحاك ضد مصر".





ولفت إلى أن سعر البنزين ساري اعتبارا من اليوم الساعة 12 منتصف الليل لمدة 3 أشهر، وستجتمع اللجنة مرة أخرى في الأيام الاولى من شهر يناير، لمراجعة الأسعار مرة أخرى.





ونوه بأن لجنة التسعير لا تجتهد، وإنما تسير وفقا للقواعد التي تم وضعها، وسيكون هناك انعقاد آخر للجنة في يناير القادم لتحديد سعر جديد للمواد البترولية، مؤكدا أن انخفاض أسعار االمواد البترولية ليس مرتبط بأي أحداث في البلد، وإنما هو قرار صادر منذ 3 أشهر، ونشر في الجرائد الرسمية في 5 يوليو 2019.





حيث أوضحت دار الإفتاء، أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.



