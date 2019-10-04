اسعار الدولار اليوم الخميس 3/10/2019.. تعرف على سعر العملة الأمريكية بعد خفض اسعار البنزين

اسعار الدولار اليوم

حالة من الاستقرار النسبى فى اسعار الدولار، مع وجود تحرك فى 3 بنوك فقط خلال التعاملات بزيادة نحو قرش واحد فى البنوك الخاصة والأجنبية واستقرت فى البنوك الحكومية فى أخر تعاملات الأسبوع، مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بأعلى مستوي أمام الدولار منذ مارس 2017 ،وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.





تحركات الدولار خلال شهر سبتمبر

كشف البنك المركزي، عن أن اسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أول ارتفاع له يحققه خلال تعاملات شهر سبتمبر، ولا تزال أسعار الدولار متراجعة نحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي، رغم تلك الأرتفاعات .





اسعار الدولار فى البنوك



