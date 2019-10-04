نشرة حصاد أخبار الخميس في دوري القسم الثاني

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أقيم عدد كبير من المباريات الودية لأندية دوري القسم الثاني، قبل أيام من إنطلاق الموسم الجديد.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات القسم الثاني يوم الأحد 20 أكتوبر الحالي، وتستمر على مدار ثلاث أيام.



ويقدم "الفجر الرياضي" موجز لحصاد أهم أخبار الخميس لأندية المظاليم.





- سقوط الترسانة أمام البنك الأهلي



سقط الترسانة على ملعبه، في فخ الخسارة من البنك الأهلي بهدف نظيف، جاء عن طريق اللاعب عمرو عزت في الشوط الثاني، وكان الترسانة قد حقق الفوز مؤخراً على دمنهور بثلاثية دون مقابل.



- المريخ يضرب الشهداء



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ الفوز على حساب نظيرة فريق شهداء الإسماعيلية، بهدف نظيف، سجله محمود ابراهيم أجوجو.



- تعادل الإعلاميين مع الغابة



حسم التعادل الإيجابي مباراة الإعلاميين مع الغابة، بهدف لكل منهما، حيث جاء هدف الإعلاميين عن طريق احمد كمال الضو "جلبرتو".



- ديربي بحراوي



فاز الفريق الأول لنادي دمنهور بقيادة أحمد ساري، على فريق مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي، بهدفين مقابل لاشئ استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من دورى القسم الثاني، وأحرز هدفي دمنهور خميس حسني ومحمود فتحي.





- فوز الحمام على بترول الأسكندرية



تغلب فريق الحمام المطروحي، علي فريق بترول الأسكندرية 1/3 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الخميس على ملعب مركز شباب الحمام في إطار استعدادات الحمام لدوري القسم الثاني.



إفتتح محمود أبو جودة الأهداف من ضربة جزاء وتوقفت المباراة بعدها لإصابة مهاجم الفريق المطروحي مناسي وتم نقلة للمستشفي وسيطر الحمام علي أحداث الشوط الأول .



ومع بداية الشوط الثاني واصل الحمام سيطرته، حتي تمكن الدسوقي مسعد من مضاعفة النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 55 وبعدها ومن هجمة وحيدة للفريق السكندري أحرز يوسف مشعل هدف من متابعة جيدة.



وفي الدقيقة 80 ومن عرضية متقنة من ضياء مسعود أحرز محمود الزناتي الهدف الثالث للحمام لينتهي اللقاء بفوز الحمام 1/3.



- جمهورية شبين يواجه سرس الليان



قرر فريق جمهورية شبين خوض مباراة ودية عصر السبت المقبل على ملعب استاد جامعة المنوفية يوم السبت المقبل، ثم يواجه نظيره فاركو بالأسكندرية يوم الثلاثاء.



- كوكاكولا يواجه جينيس



يلعب فريق كوكاكولا أمام فريق جينيس عصر الإثنين المقبل، على ملعب اتحاد الشرطة، وسبق لكوكاكولا التعادل مؤخراً أمام بهتيم بهدف لكل منهما.



