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تامر أمين يوجه رسالة لـ"مصطفى أبو تورتة" (فيديو)

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
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تامر أمين يوجه رسالة لـمصطفى أبو تورتة (فيديو)
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كساب أحمد
 
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نشر الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، مقطع فيديو لمصطفى تورته الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، قائلا: "الذهب والشبكة أنا رجعتهم كنت جايب الجرام بـ625 جنيه، غلي وبقى بـ775 جنيه، كانت مصلحة بنت حرام".

وعن التورتة قال: كان عيد ميلاد خالي، وكنت لازم أدخل عليه بحاجه، والناس اللي بتقول مصطفى أبو تورته،لو أي حد جاله مصلحة الذهب دي هيعملها".

وعقب الإعلامي تامر أمين على الفيديو قائلًا: "حكاية مصطفى تورته دي عالية بصراحة، لا يا مصطفى المصلحة مش على حساب المشاعر الناس، لا على حساب خطيبتك أو عروستك، ميصحش تاخد التورتة وتمشي".

وهذا وقالت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال تصريحات صحفية سابقة، على لمصطفى أبو تورتة،: "ما حدش علمك إن في حاجة اسمها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، ما حدش علمك إن بيوت الناس ليها حرمة، ما حدش علمك الفرق بين الرجل ورجل الكنبة".

وأضافت: "في واحد يسيب خطيبته في قاعة الفرح إلا لو فيها حاجة وعايز يكسر نفسها وقلبها، تسمع عن كده ولا متسمعش يا أبو تورتة، الفضيحة إللي كنت عايز تعملهالها محصلتش، ربنا خلاك يا أبو تورتة عبرة لمن تعتبر، مش هتلاقي حد يتجوزك، لو بطة ماشية مش هترضى أصلًا تبصلك".
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