رجل مصري يعيد حفل زفافه للمرة الثانية بحضور طفليهما: "زوجتي ماكنتش راضية عن الأول" (فيديو)

قال محمد الدالي، زوج قرر أن يحتفل بحفل زواجه للمرة الثانية بعد 4 سنوات من الزواج، إن زوجته لم تكن راضية عن حفل زفافهم الأول لوجود بعض الخلافات قبل الزواج بين الأسرتين، مضيفا أن زوجته تعمل في مجال المونتاج، و"كل ما تعمل مونتاج لفيديو فرح بتعيط، ووصل معها لمرض نفسي".





ومن ناحيتها، قالت إيمان العروس، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "يحدث في مصر"، مساء الخميس، إن الفرح الثاني نال إعجابها بشكل كبير هذه المرة، معقبة: "عجبني جدا"، وذلك لوجود أصدقائها وأهلها.





وأضافت "إيمان"، "الناس كانت شايفة أننا بنضيع فلوسنا والأفضل نروح نعمل عمرة أو نسافر"، لافتة إلى أنها لا تريد أن تسافر، ولكنها تريد أن يكون لها حفل زفاف يرضيها، متابعة: "الناس مش فاهمة أني كنت عايزة فرح، وفارق معايا".





هذا وقد انتشرت على مدار اليومين السابقين واقعة هى الأولى من نوعها، والمعروفة إعلاميا بواقعة "أبو تورتة"، وهى لعريس ترك عروسته في حفل خطوبتهما آخذا معه الشبكة والتورتة، على حد قول العروس فيما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خدع عروسته وأهلها بأن خاله مريض وغادر القاعة أثناء الخطبة، بدعوى أنه سيأتي غدا في منزل العروس لتقديم الشبكة لها.



