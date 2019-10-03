تامر فرج ممازحا زوجته: "أوعي تشيلي عينك عن جوزك هيخونك مع أقرب كائن حي"









وعلق فرج، على الصورة ممازحًا زوجته قائلًا :" أوعي تواربي أو تلتفي وتشيلي عينك عن جوزك هيخونك مع أقرب كائن حي".





مسلسل "قمر هادي"



يشار إلى أن آخر أعمال الفنان تامر فرج، مشاركته فى مسلسل "قمر هادي" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين وهالة فاخر واشرف زكي وهادي الجيار وهاجر عفيفي وأحمد التهامى وعبد الرحيم حسن ونورهان وحمزة العيلي ومحمد عزمي، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.



مشاركة تامر في "شبر مية"



يشار أن تامر يستعد حاليًا لمسلسل "شبر مية"، والمسلسل بطولة نجلاء بدر، رجاء الجداوى، أحمد السعدنى، مراد مكرم، سارة نخلة، محمد على رزق، نهى عابدين، ثراء جميل، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السبنارست شريف بدر الدين، إخراج رامى رزق الله، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبى.



أحداث المسلسل



تدور أحداثه فى 50 حلقة، وتجسد نجلاء فيه دور سيدة مطلقة ولديها ابنتان، وتعانى بعد الطلاق من مشكلات فى علاقتها مع زوجها السابق.



كما تجسد رجاء الجداوى فيه دور "ريتا" والدة السعدني وخلال الأحداث تحاول أن تساند ابنها بعدما يتعرض لكثير من المواقف الصعبة.



تامر فرج ينشر صورًا برفقة زوجته



ونشر تامر مؤخرًا رسالة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة صور لمناسبات مختلفة جمعته بزوجته، قائلا: "واحدة بتسألني سؤال عجيب وهي مستغربة: هو أنت ماتروحش في حته إلا وهي معاك؟!، أفندم!! هو فين السؤال؟؟ أصل حضرتك دي تبقى مراتي.. زوجتي.. إحنا زوجين..يعني أنا لوحدي أبقى فرد.. يبقى في حاجة ناقصاني".



وأضاف: "المفاجأة بقى رانيا بتحضر معايا كل يوم تصوير، أنا من غيرها أتوه، دي مديرة حياتي كلها مش هتبقى مديرة أعمالي، أنا مستغرب السؤال، هو المفروض الواحد يظهر من غير زوجته؟! هو المفروض الواحد يعرف ينبسط لوحده من غير نصه التاني؟ طب يتجوز لية؟.. الموضوع مش تلزيق.. الموضوع اسمه مودة و رحمة، حاجة الدين أمرنا بيها عشان كدة الجواز اسمه نص الدين".



وأضاف : "إزاى يبقى فيه بينا مودة ورحمة وأنا شايفها طالع عينها في إدارة بيت وتكوين أسرة واستكتر عليها تنبسط معايا أو يجيني قلب انبسط وهي مش جنبي.. أتكرم وهي مش معايا.. ماهو ده نتيجة شغلها برضة لازم تتكافئ عليه.. أومال المفروض مين اللي يشاركني فرحتي؟، مش المفروض الست اللي بتشاركني حياتي ولا مين؟، ده مش بكش دة المنطق".



وتابع : "اللي بيقول داري على شمعتك تقيد.. يا عم خاف من الحسد.. طب يعني لما الواحد بيحصله مشاكل ويبقى كفران من عيشته وبيقعد يغرق الناس حواليه دموع وحزن وموجات سلبيه ونقعد ننشر في قصص الطلاق والعنف الزوجي والخيانة والخرس الزوجي.. ونقعد نروج أن الرجالة بصباصة والستات نكدية محدش بيقوله داري على شمعتك، مش الأولى لما نعيش تجربة سعيدة ننشر الإيجابيات برضة وندي للناس أمل وأسوة حسنة وموجات إيجابية، وندخل شوية أكسجين في حياتنا بدل ما نخاف من الحسد ونتوكل أحسن على الله أنه هو اللي يحمينا".



وأضاف : "الحياة حلوة يا جماعة والجواز حلو بس احنا اللي بنبوظه".









نشر الفنان تامر فرج، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهر فى الصورة وهو برفقة زوجته ومعهم قط.