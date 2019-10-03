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سوريا: إحباط عدة هجمات لـ"داعش" في بادية حمص الشرقية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:49 م
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سوريا: إحباط عدة هجمات لـداعش في بادية حمص الشرقية
جندي سوري
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وكالات
 
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أوضح مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس، أن وحدات الجيش السوري العاملة في بادية حمص الشرقية، وسط البلاد، قامت بأحباط هجمات شنها مسلحو "داعش" على عدد من نقاطها، وذلك بالتعاون مع الوحدات "الرديفة والصديقة" .

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن المصدر العسكري المذكور، أن الجيش أحبط عدة هجمات لمسلحي تنظيم "داعش" على عدد من نقاطه العسكرية الواقعة باتجاه الطريق الواصل ما بين منطقة الشولا حتى محيط السخنة في أقصى بادية حمص الشرقية.

ولفت المصدر، إلى أنه دارت اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمكن خلالها الجيش السوري من إفشال الهجمات بالكامل، وإيقاع عدد من مسلحي التنظيم قتلى ومصابين، وإجبار الباقين منهم على الفرار باتجاه عمق البادية.

وذكر المصدر نفسه أن الطيران الحربي السوري شن سلسلة غارات استهدفت نقاط انتشار مسلحي "داعش" على طول خطوط الاشتباك، وأن الغارات طالت أهدافا متحركة للتنظيم على امتداد محيط بادية السخنة وعلى مقربة من المنطقة الممتدة إلى بادية دير الزور في أقصى ريف حمص الشرقي، مما أسفر عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وتكبيده خسائر بالأرواح والعتاد.

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