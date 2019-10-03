تامر أمين يفضح تجارة الأعضاء البشرية بتسجيل مسرب (فيديو)
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:50 م
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كساب أحمد
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نشر الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، تقريرًا عن انتشار بيع تجارة الأعضاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيس بوك، حيث يندفع بعض الأطباء والممرضين نحو هذه التجارة للكسب الغير مشروع.
وأذاع التقرير إتصالًا هاتفيًا لإمرأة تبيع كليتها مع أحد تجار الأعضاء البشرية، قائلة: "قريت إعلان لبيع الكلى على الإنترنت"، فرد عليها التاجر: "ثمن الكلى 25 ألف جنيه".
وعرض التقرير إتصالًا آخر لشخص يسأل أحد تجار الأعضاء عن ثمن الكلى، فرد عليه التجار: "العملية شاملة كافة التكاليف بـ190 ألف جنيه، وستجرى العملية على يد أمهر الأطباء في مستشفى 5 نجوم".
ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن قامت بالقبض على العديد من الشبكات التي تقوم بهذه التجارة الغير شرعية، وآخر هذه الشبكة، القبض على عصابة منظمة في وسط البلد تستقطب البسطاء لبيع أعضائهم من خلال بائع أحذية، مشيرًا إلى أن انتشار تجارة قطع البشر، ناتج من الفقر والجهل والمرض والحالة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك دراسة مفزعة أجريت من قبل التحالف الدولي لمكافحة الاتجار في البشر، أكدت أن مصر تحتل المرتبة الثالث عالميًا في الإتجار وزارعة الأعضاء البشرية بعد الهند والصين، مشيرة إلى أن مصر تشهد أجراء 1500 عملية زراعة أعضاء بشكل غير قانوني سنويًا.
وأذاع التقرير إتصالًا هاتفيًا لإمرأة تبيع كليتها مع أحد تجار الأعضاء البشرية، قائلة: "قريت إعلان لبيع الكلى على الإنترنت"، فرد عليها التاجر: "ثمن الكلى 25 ألف جنيه".
وعرض التقرير إتصالًا آخر لشخص يسأل أحد تجار الأعضاء عن ثمن الكلى، فرد عليه التجار: "العملية شاملة كافة التكاليف بـ190 ألف جنيه، وستجرى العملية على يد أمهر الأطباء في مستشفى 5 نجوم".
ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن قامت بالقبض على العديد من الشبكات التي تقوم بهذه التجارة الغير شرعية، وآخر هذه الشبكة، القبض على عصابة منظمة في وسط البلد تستقطب البسطاء لبيع أعضائهم من خلال بائع أحذية، مشيرًا إلى أن انتشار تجارة قطع البشر، ناتج من الفقر والجهل والمرض والحالة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك دراسة مفزعة أجريت من قبل التحالف الدولي لمكافحة الاتجار في البشر، أكدت أن مصر تحتل المرتبة الثالث عالميًا في الإتجار وزارعة الأعضاء البشرية بعد الهند والصين، مشيرة إلى أن مصر تشهد أجراء 1500 عملية زراعة أعضاء بشكل غير قانوني سنويًا.
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