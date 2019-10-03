الغرف التجارية: انخفاض أسعار المحروقات بداية لجني ثمار تعويم الجنيه
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:43 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تخفيض أسعار المحروقات يعد خطوة من خطوات الاقتصاد الحر، وبداية جني ثمار تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن انخفاض أسعار البنزين سيؤدي إلى هبوط أسعار الكثير من السلع، مثل الخضروات، والفواكه، واللحوم، أي كل منتج سيتخدم وسائل النقل.
وأشار "العربي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "يحدث في مصر"، مساء الخميس، إلى أن كل التجار سيدرسون الوضع بعد قرار تخفيض أسعار الوقود، بحيث يعملون على زيادة مستوى ربحهم في إطار القرار الجديد.
هذا وقد أعلنت وزارة البترول خفض أسعار الوقود وذلك تنفيذ القرار التسعير التلقائي الذي يتم كل 3 شهور، وجاء قرار اللجنة بخفض سعر الوقود بسبب انخفاض سعر الصرف، وانخفاض سعر خام البرنت.
وأكد مسئولي وزارة البترول أن خفض أسعار المواد البترولية بقيمة 25 قرشًا، ليس له أي علاقة بأي أحداث تمر بها البلاد، وإنما الأمر يتعلق بقرار صدر في يوليو 2019 بحيث يتم تسعير المواد البترولية بشكل تلقائي كل 3 شهور.
حيث تعرضت البلاد الفترة الماضية لحملة من الهجوم من قبل قناة الجزيرة، وقنوات الإخوان، ولكن تصدى المصريين لدعواتهم، وتمسكوا بوحدة بلادهم، ونزلوا في مظاهرة في حب مصر حتى يعبروا حتى تأييدهم لدولتهم، ورئيسهم عبد الفتاح السيسي.
وأشار "العربي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "يحدث في مصر"، مساء الخميس، إلى أن كل التجار سيدرسون الوضع بعد قرار تخفيض أسعار الوقود، بحيث يعملون على زيادة مستوى ربحهم في إطار القرار الجديد.
هذا وقد أعلنت وزارة البترول خفض أسعار الوقود وذلك تنفيذ القرار التسعير التلقائي الذي يتم كل 3 شهور، وجاء قرار اللجنة بخفض سعر الوقود بسبب انخفاض سعر الصرف، وانخفاض سعر خام البرنت.
وأكد مسئولي وزارة البترول أن خفض أسعار المواد البترولية بقيمة 25 قرشًا، ليس له أي علاقة بأي أحداث تمر بها البلاد، وإنما الأمر يتعلق بقرار صدر في يوليو 2019 بحيث يتم تسعير المواد البترولية بشكل تلقائي كل 3 شهور.
حيث تعرضت البلاد الفترة الماضية لحملة من الهجوم من قبل قناة الجزيرة، وقنوات الإخوان، ولكن تصدى المصريين لدعواتهم، وتمسكوا بوحدة بلادهم، ونزلوا في مظاهرة في حب مصر حتى يعبروا حتى تأييدهم لدولتهم، ورئيسهم عبد الفتاح السيسي.
Advertisements
- أول تعليق من شعبة المواد البترولية على تحرير سعر "البنزين 95"
- "البترول" توضح الألية الجديدة لتسعير البنزين في مصر
- "اقتصادية الوفد": التسعير التلقائي للمواد البترولية يساهم في خفض عجز الموازنة
- "البترول" تنفي ارتفاع أسعار الوقود غدا (فيديو)
- اسعار البنزين فى مصر بعد التراجع الأخير
- موعد بيع البنزين بالأسعار الجديدة بعد تخفيضها
- لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعلن تخفيض سعر منتج أخر مع البنزين
- متحدث "البترول" يوضح اسباب قرار خفض أسعار بعض المواد البترولية
- البترول: انخفاض أسعار البنزين ليس له علاقة بأي أحداث في مصر
- أول تعليق للبرلمان على خفض أسعار المواد البترولية
المزيد عن: سعر الصرف انخفاض اسعار البنزين الغرف التجارية أسعار الوقودتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر