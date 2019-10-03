أول تعليق من "تموين الإسكندرية" على قرار خفض أسعار البنزين

أعلن المهندس محمود القلش، المتحدث الإعلامي لمديرية تموين الإسكندرية، أن المديرية قد تلقت تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق قرار خفض أسعار الوقود بدءًا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل.





وقال القلش، أنه اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم سيتم تخفيض الأسعار بـ ٢٥ قرش للبنزين بأنواعه ليصبح بنزين ٩٥ ب ٨.٧٥، بنزين ٩٢ ب ٧.٧٥، بنزين ٨٠ ب ٦.٥٠، المازوت لباقي الصناعات ب٤٢٥٠ بدلا من ٤٥٠٠.





وكانت أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، اليوم الخميس، عن تخفيض سعر المازوت للاستخدمات الصناعية بنحو 250 جنيه، بجانب تخفيض اسعار البنزين بقينة ٢٥ قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين ٩٥، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.



