تعرف على موعد تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية (فيديو)

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قال المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن لجنة تسعير المواد البترولية إنتهت لقرار تخفيض بنزين 95 ليصبح 8.75 جنيه، وبنزين 92 لصبح 7.75 جنيه، وبنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، والمازوت ليصبح 4250 جنيه، بدلا من 4500 جنيه للطن.



وأشار نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن مجلس الوزراء قام بتشكيل هذه اللجنة في ديسمبر 2018، لمراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر، في ضوء أسعار خام برنت زيادة أو نقص، أو سعر صرف الدولار.



ولفت إلى أن سعر البنزين ساري اعتبارا من اليوم الساعة 12 منتصف الليل لمدة 3 أشهر، وستجتمع اللجنة مرة أخرى في الأيام الاولى من شهر يناير، لمراجعة الأسعار مرة أخرى.



وأقرت لجنة تسعير المنتجات البترولية، خفض سعر البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ ٢٥ قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين ٨٠، و7.75 جنيه لبنزين ٩٢، و8.75 جنيه لبنزين ٩٥، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.



ويأتي خفض الأسعار انطلاقًا في اطار تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية مثلما هو متبع في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى إلى أن آلية الأسعار الجديدة تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ثلاثة أشهر