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بريطانيا: مقترحات جديدة من أجل صفقة الخروج من الأتحاد الأوروبي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:11 م
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بريطانيا: مقترحات جديدة من أجل صفقة الخروج من الأتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء البريطانى
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رائف الخولى
 
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قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، اليوم الخميس، أمام البرلمان، إنه قام بمحاولة حقيقية لتضييق الفجوة، من أجل الحصول على صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون للنواب، إن خطته، التي ستشهد بقاء أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة للبضائع مع ترك الاتحاد الجمركي، كانت "حلًا وسطًا".

ولكن جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، انتقد المقترحات غير الواقعية والمدمرة.

وقال ليو فارادكار، رئيس الوزراء الأيرلندي، إن الخطط الجديدة مرحب بها، لكنها تقصر في عدد من الجوانب.

فيما أعلنت المفوضية الأوروبية، أن هناك نقاط إشكالية في اقتراح المملكة المتحدة وهناك حاجة إلى مزيد من العمل.

وقالت المجموعة الرئيسية، التي تركز على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي إن الخطط بشكلها الحالي، لا تمثل صفقة يمكن أن يصادق عليها أعضاء البرلمان الأوروبي، حسبما نقلت bbc.


وأضافت المجموعة، المقترحات لا تعالج القضايا الحقيقية، التي يجب حلها إذا تم إزالة الدعم.

وتأمل حكومة المملكة المتحدة أن تبدأ فترة من المفاوضات المكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر، حيث دائمًا يؤكد جونسون إن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بصفقة أو بدون صفقة.

وقد ناشد جونسون النواب لدعم خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلًا: لقد تحركت هذه الحكومة، وتمثل مقترحاتنا حلًا وسطًا وآمل أن يتمكن البرلمان الآن من تحقيق المصلحة الوطنية، وراء هذه الصفقة الجديدة.

مضيفًا، أعتقد أن هذه هي فرصتنا وفرصتهم للتوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن الجانبين لا يزالان بعيدين عن اتخاذ قرار.

وأكد جونسون على أن الخطة ستعني أنه لا توجد حاجة لإجراء عمليات تفتيش أو بنية تحتية عند أو بالقرب من الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

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