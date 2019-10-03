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ميسي يكشف حقيقة خلافه مع جريزمان.. ويطلق رسائل نارية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:07 م
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ميسي يكشف حقيقة خلافه مع جريزمان.. ويطلق رسائل نارية
ميسي
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وكالات
 
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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين زميله الفرنسي أنطوان جريزمان كما تردد مؤخرًا في وسائل الصحافة والإعلام الإسبانية.

وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام الأرجنتينية: "بالطبع ليس لدينا أي مشكلة مع جريزمان، هناك علاقة جيدة بين الجميع داخل غرفة خلع الملابس، ونحن متحدون".

وأوضح ميسي أيضا أنه ليس هناك نزاع بين اللاعبين وإدارة برشلونة، رغم التصريحات الأخيرة لمدافع الفريق، جيراد بيكيه، التي أكد فيها أن الإدارة تستغل الإعلام من أجل إثارة الجدل بين لاعبي الفريق.

وأكد ميسي أن فريق برشلونة يتمتع بحالة جيدة في الوقت الراهن وأنه من المهم أن يتم التحدث عن الانتصار الذي حققه على انتر ميلان الإيطالي مساء أمس الأربعاء في ثاني جوالات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز الأخير للفريق في الدوري الإسباني "الليجا" على خيتافي.

وأكمل ميسي قائلا: "يتبقى لنا إشبيلية لكي ننهي الأمور على نحو جيد قبل التوقف الدولي ومن أجل ألا تنفجر الأزمات التي تظهر دائما عندما لا يكون هناك كرة قدم".

يذكر أن ميسي كان مفتاح فوز برشلونة أمس 2 / 1 على ضيفه انتر ميلان، بعد أن صنع هدف التقدم الذي سجله المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.

وأردف النجم الأرجنتيني قائلا: "اللحظة التي كنا نمر بها لم تكن الأفضل، وكنا نحتاج إلى هذا الانتصار ونأمل الآن في الصعود إلى أعلى، نتمنى أن تستمر هذه الديناميكية، البداية كانت صعبة ولكن بعد هذا نتمنى أن ننطلق إلى الأمام".

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