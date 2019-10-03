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توفيق عكاشة مدافعا عن أحمد موسى: "رجل يعرف المبادئ والأخلاق"

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:07 م
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توفيق عكاشة مدافعا عن أحمد موسى: رجل يعرف المبادئ والأخلاق
توفيق عكاشة
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام المصري تعرض الفترة السابقة لحرب طاحنة، متابعًا: "الكل نازل على الإعلام بالسكاكين، مش عارف ليه".

وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الإعلامي أحمد موسى يتعرض لحملة هجوم شرسة الفترة الحالية، معقبًا: "ما ليش دعوة بمنهجه الإعلامي، أحمد موسى رجل محترم صعيدي يعرف في الخلق والمبادئ والقيم، أما أحمد موسى كإعلامي فهو حر فيما يقول، من حقه التعبير عن وجهة نظره كما يشاء".

وأشار إلى أن الإعلام في كل دول العالم لا بد أن يكون قريبًا من المطبخ السياسي، وهذا الأمر لا يكون من خلال وسيلة إعلامية محددة، ولكن من خلال مجموعة صحفيين في كافة المؤسسات الصحفية وليس مؤسسة بعينها، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إبعاد الإعلاميين عن المطبخ السياسي، والمعلومات التي تذهب إلى الإعلاميين عامة دون وجود خلفيات واضحة.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أن الإعلاميين يتم تحميلهم مسؤولية إنصراف المشاهد المصري والعرب عن الإعلام المصري، وفي محاولة لعلاج هذه الأزمة يتم الاستعانة بإعلاميين تم الاستغناء عنهم الفترة السابقة، متابعًا: "دا حرام، لو جنيا كل يوم إعلامي جديد المشاهد مش هيرجع، إلا لما يكون الإعلامي قريب من المطبخ السياسي".

ولفت إلى أن ندرة المعلومات تؤدي إلى إنتشار الشائعات والفتن، لافتَا إلى أن الشعب يتلقى المعلومات بصورة خاطئة، وهذا ما يتسبب في عدمه تصديقه للمعلومات التي تنشر بصورة رسمية.
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