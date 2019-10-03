محافظ جنوب سيناء عن استعدادات مهرجان الهجن: "مش مصدق نفسي" (فيديو)

Advertisements

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مضمار الهجن الذي سيقام في محافظة جنوب سيناء يعشقه العرب، موضحًا أنهم نجحوا في إتمام جميع الاستعدادات النهائية لإقامة فعاليات مهرجان الهجن.



وأشاد "فودة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، بمستوى الإمكانيات المتوفرة بمهرجان الهجن، معقبا: "حاجة عظيمة، أنا نفسي مكنتش مصدق إننا نقدر.. بس إحنا نقدر"، لافتا إلى أنه تم وضع لافتة كبيرة مدون عليها: "نحن نستطيع".



وأوضح أن وفدي دولتي المملكة العربية السعودي والإمارات مبهورين بالاستعدادات، مضيفا أن المهرجان مقام بالتعاون مع دولة الإمارات، حيث ليس هناك عيبا في نقل خبرة من دولة أخرى.



هذا وقد انطلقت اليوم فعاللات افتتاح أشواط مهرجان الهجن الدولي، وذلك بمدينة شرم الشيخ، قبل انطلاقه رسميا غدا بمشاركة 14 دولة ومن بينهم المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وتونس، وفلسطين، إضافة إلى فرنسا.



هذا وتحظى مدينة شرم الشيخ بشهرة عالمية، حيث أنهاا تعد من أشهر الوجهات السياحية، ويأتي لها السياح من مختلف دول العالم، حيث تتميز بالهواء النقي، والبحار الصاافية، والطقس المفضل للسياح، وتشهد المدينة عملية تطوير مستمرة حتى تظل مكان مفضل للسياح، خاصة وأن السياحة مصدر هام للدخل القومي، وأكد خبراء السياحة أن وضح السياحة في مصر يتحسن بشكل كبير، ومعدلات السياحة تزداد.

