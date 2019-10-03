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على طريقة واندا إيكاردي.. زوجة نجم برشلونة تفتح النار على فالفيردي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:04 م
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على طريقة واندا إيكاردي.. زوجة نجم برشلونة تفتح النار على فالفيردي
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محمد جمال
 
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تضامنت  زوجة نجم برشلونة الإسبانى مع زوجها بعدما لم يشارك مع فريقه أمس فى اللقاء الذى جمع بين برشلونة وانتر ميلان الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا والتى انتهت بفوز البارسا بهدفين لهدف سجل للبارسا لويس سواريز وللانتر لاوتارو مارتينيز.


ونشرت راكيل زوجة إيفان راكيتيتش مقالًا بصحيفة "كادينا سير" كان عنوانه "لا يمكنك معاملة لاعب أساسيًا بشكل أسوأ من هذا" عبر حسابها على (إنستجرام)"، وعلقت عليه : "وحتى ذلك الحين، لا يستسلم إيفان راكيتيتش".


وكتبت راكيل : "إنه مثال على الاتساق والعمل الجاد والاحتراف، ولهذا السبب أحبه، أنت عظيم ولا يمكن لأحد أن يغيرك".


يذكر أن راكيتيتش أصبح هناك نشامل بينه وبين أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة بسبب قلة المشاركة، وفى مباراة الأمس امام انتر دفع المدرب باللاعب فيدال ولم يدفع براكيتيتش لتستمر الأزمة التى بينه وبين فالفيردى.
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