"رابطة السيارات" تكشف أسباب ارتفاع الأسعار مرة أخري بالأسواق

Advertisements

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى وجود إنتعاش في الأسواق بصورة ملحوظة في الربع الأخير من هذا العام، خلاف أن بعض الحملات العشوائية أدت لخفض المستوردين والوكلاء حصصهم الاستيرادية، وهذا أدى لتقليل المعروض من السيارات، معقبًا: "البضاعة الموجودة دلوقتي قليلة جدًا".



وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن تأثير الحملات العشوائية لمقاطعة شراء السيارات ثانوي وليس رئيسيًا، مشيرًا إلى أن إرتفاع أسعار السيارات نتج عن ارتفاع الدولار بصورة كبيرة، وهذا ما أدى لركود في بيع السيارات بداية هذا العام.



ولفت إلى أن المنافسة الموجودة في مجال بيع السيارات صحية ومطلوبة، مشيرًا إلى أن هناك منافسة كبيرة في السيارات الصينية، ومنافسة أيضًا في الصناعات ذات المنشأ الأوربي، وهذا يصب في صالح المواطن والتاجر على حد سواء.



وأشار إلى أن السيارات الصينية في مأزق حقيقي الفترة الحالية، لأن السيارات الصينية كانت تعتمد في إنتشارها على سعرها الرخيص، وإنخفاض السيارات ذات المنشأ الأوربي ثلاث دفعات متتالية، أدى لإقتراب أسعار السيارات الأوروبية من السيارات الصينية.



وأوضح أن تحرك السيارات ألف أو ألفين سواء بالسلب أو بالإيجاب لا يعد ارتفاعًا أو إنخفاضًا في أسعار السيارات.

