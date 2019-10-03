صندوق التمويل العقاري يكشف موعد طرح الإعلان الـ 12 للإسكان الإجتماعي
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:57 م
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الفجر الاقتصادي
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قالت مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه من المخطط طرح الإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة أقصاها شهرين ، لافته الي أنه جار تسليم وحدات الإعلان الثامن والتاسع بالمشروع.
وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري ، خلال المؤتمر السنوى لاتحاد التمويل العقارى، أن الصندوق يستهدف تسليم 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال العام المالي الحالي 2018/2019 ، بينما بلغ إجمالي عدد الوحدات المستلمة خلال العام المالي السابق 2017/2018، 91 ألف وحدة سكنية بالمشروع .
وفيما يتعلق بالوحدات المتأخر تسليمها في أكتوبر وبدر، أوضحت أنه تم الانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن بالكامل بأكتوبر ، لافتة إلي أنه تم وجار تسليم إجمالي 15 ألف وحدة بمدينة بدر ، ومتبقي 18 ألف وحدة سكنية ومن المتوقع الانتهاء من تسليمهم بنهاية العام الحالي .
وأشارت إلي أن بلغ عدد الحاجزين في الإعلان الـ 11 بمشروع الإسكان الإجتماعي 13 ألف حاجز ، مؤكدة أن الإعلام شمل وحدات يتم تسليمها فورى.
ولفت إلي أنه من المتوقع طرح إسكان استثماري في بعض المواقع خلال الفترة المقبلة لتخفيض تكلفة الاسكان الاجتماعي مثل بدر ودمياط والغردقة وبورسعيد بمساحاات تتراوح من مترا 90 لـ120 مترا.
وأضافت أنه تم طرح مرحلتين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمصرين العاملين بالخارج ، وبلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة ألف وحدة سكنية ، لافته إلي أنه في حالة زاد الطلب علي الوحدات سيتم طرح مرحلة ثالثة من المشروع .
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