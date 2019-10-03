تونس تحتضن مهرجان أيام قرطاج الموسيقية .. 11 أكتوبر
تونس تحتضن مهرجان أيام قرطاج الموسيقية .. 11 أكتوبر
13 عرضاً
موسيقياً يتنافسون بمهرجان أيام قرطاج في تونس
تعود أيام قرطاج الموسيقية لتزلزل الساحة التونسية بنسختها السادسة هذا العام، على مدار ثمانية أيام متواصلة، بدءًا من الجمعة 11 أكتوبر، تحت إدارة الموسيقي التونسي وعازف الإيقاعات عماد عليبي.
وتدق صفارة البداية لفعاليات المسابقة الرسمية بدءًا من يوم المهرجان الثاني، بينما يتم حفل الافتتاح مع الفنان أمين بوحافة رفقة الأوركسترا السيمفوني التونسي في حين يختتم المهرجان بحفل الثنائي محمد وبشير الغربي، ومن جانبه أوضح عماد عليبي، المدير الفني للمهرجان، أن هدف أيام قرطاج الموسيقية خلق منصة عالمية للموسيقى البديلة في إفريقيا والعالم العربي، وتكبر فكرة المهرجان من مجرد حفلات ومسابقات، إلى ملتقى دولي وسوق موسيقي عالمي مركزه تونس لجميع المهنيين الناشطين في قطاع الموسيقى من فنانين ومديري مهرجانات ومنتجين ومبرمجي حفلات، بهدف تبادل الخبرات والرؤى الموسيقية بين المشاركين والخبراء لإثراء الساحة الموسيقية.
وتحتضن أيام قرطاج الموسيقية في موسمها السادس لقرابة العشرين عرضاً خارج إطار المسابقة الرسمية، منها المغربية أسماء حمزاوي والمشروع التونسي "من النوى"، ومشاركة خاصة للفنان الجزائري أمازيغ كاتب، بالإضافة إلى عروض الشارع، وتنقسم الفعاليات بين ثلاثة أماكن، قصر النجمة الزهراء ومدينة الثقافة وشارع الحبيب بورقيبة.
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