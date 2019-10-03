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بعد واقعة مصطفى أبوتورتة.. الإفتاء توضح: هل الشبكة من حق الشاب أو الفتاة؟

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:00 م
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بعد واقعة مصطفى أبوتورتة.. الإفتاء توضح: هل الشبكة من حق الشاب أو الفتاة؟
دار الإفتاء
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هدى عبدالرازق
 
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نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك"، توضيحًا لطريقة التعامل مع الشبكة والهدايا حال ترك الخاطب خطيبته.

حيث أوضحت دار الإفتاء، أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

أما الهدايا، فأشارت "الإفتاء"، إلى أنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

هذا وقد انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة "أبو تورتة"، وتعود تفاصيل الواقعة على نشر فتاة منشور عبر صفحتها تروي فيه تفاصيل ترك خطيبها لها أثناء حفل خطوبتهما بدعوى أن خاله مريضا، ولكنه لم يغادر الحفل وحده، بل حرص على أخذ الشبكة معه، والتورتة. - على حد قوله -.

وهذا ما نفاه مصطفى، أو المعروف إعلاميا بـ "أبو تورتة"، حيث أكد أانه انسحب من حفل الخطوبة لمرض خاله بالفعل، وأنه أخذ الشبكة بنية أنه سيقوم بإعطائها لخطيبته في اليوم التالي بمنزلها، وأنه لم يأخذ التورتة معه.
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