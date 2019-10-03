دمنهور يفوز علي مياه البحيرة وديا

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فاز الفريق الأول لنادي دمنهور بقيادة أحمد ساري، على فريق مياه البحيرة بهدفين مقابل لاشئ استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من دورى القسم الثاني.



واتسمت المباراة بالقوة والاثاره وغلب عليها طابع اللقاءات الرسمية، وأحرز أهداف دمنهور خميس حسني ومحمود فتحي.

وسيطرة فريق مياه البحيرة علي معظم فترات المباراة وأهدار عدة فرص علي مرمي فريق دمنهور وتألق مصطفي السيد حارس دمنهور في معظم فترات المباراة



وحرص أحمد الشاذلي المدير الفنى لمياه البحيرة علي التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال الفترة السابقة .



كما شهد اللقاء إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين من جانب الفريقين للوصول إلي التشكيل الأمثل قبل بدء مسابقة القسم الثالث والثاني.



وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 14صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، ، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمر صبحي حارس مرمي السكة الحديد، ،وزيدان إسماعيل مدافع الإعلاميين بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي، والسيد سويلم مدافع منتخب السويس.



وكان دمنهور قد خاض العديد من التجارب الودية وعددهم 12 تجربة ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق شرطة مطروح، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع الأتحادالسكندري، وسبورتنج، وأخرى مع طنطا، ونادي كوم حمادة، وأيتاي البارود ،وحوش عيسي ، ومركز شباب كوم حمادة، وغزل شبين، وسبورتنج للمرة الثانية وشرطة مطروح