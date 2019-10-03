ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات العراق
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:21 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
صرح مراسل قناة سكاي نيوز بالعربية في العراق، اليوم الخميس، أن حصيلة القتلى في البلاد إرتفعت إلى 22 شخصا، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات الأمن أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وقالت مصادر طبية، إن 22 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون في مختلف أنحاء البلاد، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي.
وأشار المراسل، إلى أن المتظاهرين استمروا في تقدمهم نحو ساحة التحرير وساحة الطيران وسط بغداد، بالرغم من حظر التجول المفروض، لافتا إلى أن قوات الأمت تراجعت.
وهتف المتظاهرون العراقيون، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، وحمَّلوا إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، على حد تعبيرهم.
وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها، وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين "من بعض المندسين".
من جانبه، أكد مكتب عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، على أنه يتابع الأوضاع من أجل التهدئة ولتلبية تطلعات الشعب.
وقال المكتب: "متابعة عبد المهدي هدفها تلبية تطلعات الشعب وفئة الشباب منهم خاصة، لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية"، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يتهيأ للقاء بهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه "يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر بالطلبات المشروعة".
وعلى صعيد متصل، نفت الخارجية العراقية أن تكون الخارجية الأمريكية قد طلبت من موظفيها غير الأساسيين مغادرة البلاد.
Advertisements
- عادل عبد المهدي: نؤكد لكل العراقيين الاستجابة لكل مطلب عادل
- أول تعليق من الحكومة العراقية على المظاهرات الدموية وسط بغداد
- احتجاجات جديدة ضد الحكومة العراقية ببغداد وقطع طريق مؤد للمطار
- مصرع وإصاية أكثر من 300 شخص حصيلة ضحايا قمع التظاهرات بالعراق
- احتجاجات عارمة.. العراق ينتفض في مظاهرات ضخمة والشعب يهتف ضد إيران (تقرير)
- عاجل... السلطات العراقية تفرض حظر التجوال بمحافظة ذي قار
- "مقتدى الصدر" يعرب عن رفضه التعدي على المتظاهرين العزل بالعراق
- احتجاجات العراق.. انقطاع خدمة الإنترنت في عموم المحافظات
- الخارجية الإيرانية تدعو العراقيين لتهدئة الأوضاع المضطربة
المزيد عن: قتلى العراق الأحتجاجاتتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر