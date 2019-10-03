ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قرار مراجعة تسعير الغاز قلص من تراجعات المؤشر الرئيسي للبورصة عند 14217 نقطة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:07 م
Advertisements
قرار مراجعة تسعير الغاز قلص من تراجعات المؤشر الرئيسي للبورصة عند 14217 نقطة
سعيد الفقي
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن  المؤشر الرئيسي للبوصة المصرية  قد إنخفض مع نهاية تداولات الاسبوع واغلق المؤشر الرئيسي عند 14217نقطة  بعد ان قلص خسائرة خلال النصف الثاني من جلسة الخميس،  نتيجة اعلان رئيس مجلس الوزاء اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز وذلك في اطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية .

وأوضح الفقي في تصريح خاص ل" فجر " أنه نتيجة لذلك ارتفعت غالبية الاسهم ووصلت لمستويات سعرية أعلي مما كانت علية بجلسة الاربعاء رغم انخفاض المؤشر الرئسي 163 نقطة ، حيث انخفضت الأسواق العالمية أمس بنسب كبيرة وبالطبع تأثرت الاسواق الناشئة بهذا الانخفاض وهذا ما حدث بجلسة نهاية الاسبوع حيث وصل انخفاض المؤشر الرئيسي قرب 300 نقطة قبل ان يقلص 50% من هذا الأنخفاض مع نهاية الجلسة.
 
وذكر أنه هذا القرار الخاص بتخفيض سعر الغاز بالطبع  سوف يأثر بالإيجاب علي أداء الشركات المستفيدة من هذا القرار علي المدي المتوسط.
 
واغلق المؤشر الرئيسي أعلي مستوي الدعم العام عند 14200نقطة  واللتي نتوقع تكوين مراكز شرئية في هذة المناطق استعداد لأخذ عزم اقوي واعادة التحربة علي مستوي المقاومة عند 14500 نقطة  والتي نتوقع تجاوزة خلال الاسبوع القادم .

وذكر أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد كان اداءة مختلف عن المؤشر الرئيسي حيث اغلق عند مستوي 522 وارتفع 4.8 نقطة بنسبة صعود 1.63 والثبات اعلي مستوي 520 يعد ايجابياً ويدفعة لإستكمال الصعود لمستويات 540 خاصة ان أسعار الأسهم جاذبة للشراء وتعد فرصة جيدة للإستثمار خلال الفترة القادمة.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: جنه 50
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
1
x
15:00
2
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status