قرار مراجعة تسعير الغاز قلص من تراجعات المؤشر الرئيسي للبورصة عند 14217 نقطة

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبوصة المصرية قد إنخفض مع نهاية تداولات الاسبوع واغلق المؤشر الرئيسي عند 14217نقطة بعد ان قلص خسائرة خلال النصف الثاني من جلسة الخميس، نتيجة اعلان رئيس مجلس الوزاء اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز وذلك في اطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية .





وأوضح الفقي في تصريح خاص ل" فجر " أنه نتيجة لذلك ارتفعت غالبية الاسهم ووصلت لمستويات سعرية أعلي مما كانت علية بجلسة الاربعاء رغم انخفاض المؤشر الرئسي 163 نقطة ، حيث انخفضت الأسواق العالمية أمس بنسب كبيرة وبالطبع تأثرت الاسواق الناشئة بهذا الانخفاض وهذا ما حدث بجلسة نهاية الاسبوع حيث وصل انخفاض المؤشر الرئيسي قرب 300 نقطة قبل ان يقلص 50% من هذا الأنخفاض مع نهاية الجلسة.

وذكر أنه هذا القرار الخاص بتخفيض سعر الغاز بالطبع سوف يأثر بالإيجاب علي أداء الشركات المستفيدة من هذا القرار علي المدي المتوسط.

واغلق المؤشر الرئيسي أعلي مستوي الدعم العام عند 14200نقطة واللتي نتوقع تكوين مراكز شرئية في هذة المناطق استعداد لأخذ عزم اقوي واعادة التحربة علي مستوي المقاومة عند 14500 نقطة والتي نتوقع تجاوزة خلال الاسبوع القادم .





وذكر أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد كان اداءة مختلف عن المؤشر الرئيسي حيث اغلق عند مستوي 522 وارتفع 4.8 نقطة بنسبة صعود 1.63 والثبات اعلي مستوي 520 يعد ايجابياً ويدفعة لإستكمال الصعود لمستويات 540 خاصة ان أسعار الأسهم جاذبة للشراء وتعد فرصة جيدة للإستثمار خلال الفترة القادمة.







